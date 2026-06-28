人気ボーイズグループ・JO1の河野純喜が、自身の2歳当時のやんちゃなエピソードとともに貴重なプライベート写真を公開した。

【映像】2歳の頃の写真

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井サチ、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断 of セレブ世界を映し出す。MCは河野のほか、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組内では、MC陣とスタジオゲストの神田うのが子どもの教育方針について語り合う場面があった。松井から「今なんか流行ってるやつでモンテッソーリ教育とかあるじゃないですか」と話題を振られると、神田は「ちなみに、うちもそれ（モンテッソーリ教育）です」と自身の家庭でも取り入れていることを告白。さらに松井から「一応まあざっくり言うと、なんかこの子供にお仕事みたいなのをこう割り振ったりとかして、子供がやりたいことを熱中させるみたいな、まあ教育方針で結構いいとされてるんです」と概要が説明された。

この解説を聞いた河野が「何歳くらいからやるんですか？」と尋ねると、神田は「もう、それは2歳とかから」と回答。これに松井が「2歳とかから…すぐやらせたい！」と強い意欲を示す中、画面にはマイクを持ってピースサインをしている河野の可愛らしい2歳当時の写真が公開された。自身の写真を見た河野は「2歳って、俺もう何……やばかったっすよ」と当時を回顧。続けて「コーラ飲んで怒られてました」とお茶目な思い出を明かすと、指原から「やばくはないよ、2歳たぶん（笑）」と息の合ったツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれていた