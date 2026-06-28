将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ1位決定戦、北海道・東北バルペックス 対 九州サザンフェニックスが6月27日に放送された。北海道・東北バルペックスの屋敷伸之九段（54）が第1局を制し、北軍に風が吹いたかと思われたが、そこから九州サザンフェニックスが怒涛の5連勝！予選Aリーグ1位決定戦は南軍・九州が5勝1敗で勝負を決め、予選突破一番乗りを決めた。敗れた北海道・東北バルペックスは2位決定戦へと回る。

【映像】強い！5連勝で本戦出場を決めた九州の快進撃

本戦進出をかけた運命の南北対決は、激しい主導権争いで幕を開けた。第1局は北海道・東北監督の屋敷九段が、九州の佐々木大地七段（31）を撃破し、そのまま勢いに乗るかと思われた。しかし、第2局では九州の古賀悠聖六段（25）が、北海道・東北の広瀬章人九段（39）に勝利して不穏な空気を断ち切る。続く第3局でも、九州の永瀬拓矢九段（33）が北海道・東北の齊藤優希四段（30）を相手にトップ棋士の貫禄を示し、チームに貴重な勝ち星をもたらした。

完全に流れを掴んだ南軍の猛攻は止まらない。第4局では九州の西田拓也六段（34）が、北海道・東北の石田直裕六段（37）を豪快な王手飛車の手順などで降したが、「序盤が良くなくて、かなり反省の多い将棋でしたね」と兜の緒を締めた。さらに、第1ステージ最終戦となる大将戦の第5局では、九州監督の深浦康市九段（54）が北海道・東北の中村太地八段（38）を撃破。一気に4連勝を積み重ねた深浦九段は「切羽詰まるとかなり慌ててしまうので、ちょっと時間に余裕を持ってっていうことを心がけました」とベテランらしい冷静な戦術を明かした。

悪い流れに飲み込まれる形となってしまった北海道・東北は、第2ステージを監督の屋敷九段ひとりで戦う厳しい局面に立たされた。しかし、運命の第6局で待ち受けていた古賀六段は「とりあえず（第2局で）1勝してほっとしていたところだったので、かなり伸び伸び指すことができました」と語るように、安定感抜群の指し回しを見せて勝利。チームの連勝を「5」に伸ばして勝負を決めた。

敗れた屋敷九段は「九州チームには残念ながら負けてしまいましたけど、また気持ちを切り替えて、予選突破に向けてメンバー一同でしっかりとやっていきたいと思ってます」と前を向き、次戦での再起を誓った。

過去2回行われた「ABEMA地域対抗戦」では、2回とも予選突破を果たせていなかったチーム九州は、リニューアルした本大会で初の本戦進出という悲願を達成した。控え室では対局中も活発に意見が飛び交うなど終始和気あいあいとしたムードで仲間の勝利を喜び合うなど、チームの結束力はますます強くなっている。歓喜に沸く深浦九段は「ようやく準決勝行けました。我々としては未知の領域でもありますし、引き続きの応援がすごく大事になってきます」とファンへ呼びかけ、初のひのき舞台へ向けて力強く決意を新たにした。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）