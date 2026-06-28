中川翔子、ピンク髪を公開 体重の変化も実数で明かす「めちゃくちゃ可愛い」「どうやって落とせたか…、気になります」
タレントの中川翔子が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ピンク色の髪型を公開した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」ピンク髪を公開した中川翔子
中川は投稿で8月9日に東京ミッドタウン八重洲で行う『しょこたんママ会vol.1』を紹介。チケットの発売が開始したことを伝えた。投稿の最後には「髪色をピンクいれたりしました ラッキーカラー」と報告。「26キロおちてやっと元気になってきた 産後美容頑張りたいです！」ともつづった。
写真では双子とともに、自身がピンク色を入れた髪型も公開。コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「どうやって落とせたか…、気になります」などの反響が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」ピンク髪を公開した中川翔子
中川は投稿で8月9日に東京ミッドタウン八重洲で行う『しょこたんママ会vol.1』を紹介。チケットの発売が開始したことを伝えた。投稿の最後には「髪色をピンクいれたりしました ラッキーカラー」と報告。「26キロおちてやっと元気になってきた 産後美容頑張りたいです！」ともつづった。
写真では双子とともに、自身がピンク色を入れた髪型も公開。コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「どうやって落とせたか…、気になります」などの反響が寄せられている。