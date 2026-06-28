開催：2026.6.28

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 6 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が28日に行われ、シティ・フィールドでメッツとフィリーズが対戦した。

メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するフィリーズの先発投手はティム・メイザで試合は開始した。

3回表、3番 ブライス・ハーパー 7球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 NYM 0-2 PHI

6回裏、4番 フランシスコ・リンドア 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 NYM 2-2 PHI、7番 Ａ．Ｊ．ユーイング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-2 PHI

7回裏、2番 フアン・ソト 8球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 NYM 5-2 PHI、3番 ボー・ビシェット 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 6-2 PHI

試合は6対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのＡ．Ｊ．ミンターで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアラン・ランヘルで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 09:06:12 更新