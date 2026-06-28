カナダ産業相「少なくとも4社の中国自動車メーカーがカナダでの生産に意欲」―中国メディア

中国メディアの観察者網は23日、「カナダ産業相によると、少なくとも4社の中国自動車メーカーがカナダでの生産に意欲を示している」と報じた。

米ブルームバーグの報道として伝えたところによると、カナダのメラニー・ジョリー産業相は22日、少なくとも4社の中国電気自動車（EV）メーカーがカナダの低関税輸入割当制度をどのように活用するかについて検討するとともに、カナダ国内での製造提携にも関心を示していると述べた。

カナダのマーク・カーニー首相は1月に中国を訪問し、中国製EVを最大4万9000台、約6％の関税でカナダに輸入できる貿易協定を発表するとともに、2024年に導入された中国製EVへの100％関税を撤廃した。

ジョリー氏は先週中国を訪れ、比亜迪（BYD）、奇瑞汽車（Chery Automobile）、浙江吉利控股集団（Zhejiang Geely Holding Group）、上海龍創汽車設計（Shanghai Launch Automotive Technical）の幹部と会談したとし、面会したすべての企業が「カナダでの生産に向けた合弁事業について検討する意向を示している」と語った。

一方で「合弁事業はカナダ企業が支配し、現地に根ざしたサプライチェーンを持つことなど一定の条件下で行われる必要がある」と改めて強調。カナダ投資法に対する大臣としての監督権限にも言及し、カナダへの機密性の高い外国投資に条件を設定することができると述べた。

新たな低関税枠の下での中国製EVのカナダへの輸入は5月に始まったが、今のところその大部分は米EV大手のテスラが上海工場で製造した車だ。カナダ政府は割当量の配分方法について検討中で、複数の企業が恩恵を受けられるよう、1社の自動車メーカーが使用できる量に制限を設ける可能性もある。（翻訳・編集/柳川）