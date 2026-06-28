自身のXを更新

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、グループリーグを無敗（1勝2分）で突破。決勝トーナメント初戦でブラジルとの大一番を迎える中、現地から連日熱戦をレポートしてきた元アイドルの報告に驚きの声が広がっている。

まさかの一報を届けたのはスポーツチャンネル「DAZN」で現地レポーターを務めていた影山優佳だ。27日に更新した自身のXで「帰国しました！」と報告。「これは我が家のもんじゃです！」とも綴られ、鉄板の前でポーズをとった1枚も添えた。

元日向坂46で俳優の影山はサッカー通として知られ、元アイドルながら的確な解説に定評があり、今大会でも好評を得ていた。王国ブラジルとの大一番を前に、まさかの帰国報告。投稿には泣き顔の絵文字も添えられている。

突然の一報にファンも焦った。X上には「やばい、勝利の女神が帰国してる」「え？！影ちゃんもう帰国なの？！」「ブラジル戦の前に帰国だと…？？」「マジかよ！勝利の女神がブラジル戦現地じゃ無いの」「なぜ帰国するのか…W杯終了まで現地でレポートしてほしい」「決勝トーナメントもいてほしかった」「新しい景色を見てから帰ってきてください」といった声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）