アップル初の折りたたみスマートフォン「iPhone Ultra（仮称）」は、発売時期をめぐり、さまざまな情報が交錯していますが、ここに来て「9月に発売されるのではないか」という見方が強まっています。

台湾紙のDigiTimesは、中国サプライチェーン関係者の話として、iPhone Ultraが予定通り9月に発売されると報じました。すでにiPhone Ultra向け部品の少量納入が始まっており、現在のところ開発や製造スケジュールに遅れが生じている気配はないとのことです。

iPhone Ultraの発売が遅れるのではないかという見方は、これまでもたびたび取り沙汰されてきました。日本経済新聞は発売が2027年初めまでずれ込む可能性を指摘しており、ブルームバーグもiPhone UltraはiPhone 18 Proよりやや遅れて登場すると報じています。

折りたたみ端末という性質上、お財布にはかなり厳しい価格になりそうですが、ガジェット好きとしては「アップルが作る折りたたみ」の仕上がりがどうなるのか、今後も目が離せません。

Source: 9to5Mac

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