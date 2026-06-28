過去に仕留めたクマの毛皮で作った敷物に座る舟山真人さん＝2026年5月14日、山形県小国町

「クマは山の神からの授かり物。大事にしてきたのに、ありがたみが減っている気がする」。伝統的な狩猟集団「マタギ」の1人、山形県小国町の舟山真人さん（64）は率直な思いを口にした。猟友会員でもある。人里への出没増加に伴い、自治体の要請で駆除に追われるようになった。人身被害を心配する一方、マタギ文化とは異なる現状に複雑な思いを抱く。（共同通信＝生田緑）

東北地方などの山岳地域で、集団で狩りをする「マタギ」。新潟との県境に位置する豪雪地帯の小国町では毎年5月、クマを供養し山の神に感謝する「小玉川熊まつり」が開かれている。

舟山さんは父もマタギで、20歳で猟銃を手にした。クマを見つけると囲んで追い込み、仕留めると山の神に報告する言葉をそれぞれが叫ぶ。「コイヅミワー！」。その後、安全な場所に移動してさばき、雪でこしらえた祭壇に頭と心臓をささげる。致命傷を負わせたマタギが礼をし、手をたたいて感謝を伝える。

こうした儀式を終えると、肉は鍋などにして食べ、毛皮は敷物や剥製に加工する。山の恵みを山分けし十二分にいただくのが、マタギの流儀だ。

舟山さんによると、クマは2000年に入ったころから徐々に人里に出てくるようになった。近年は「異常なほどいる」。25年度の全国のクマ出没件数と捕獲数は、環境省の速報値でいずれも過去最多。餌となるドングリなどが山で不足する中、人里にはおいしい物があると覚えたのではと舟山さんは推測する。

町からは駆除の依頼が相次ぎ、有害鳥獣の側面だけが強調されることが歯がゆい。マタギにとって本来クマは「授かり物」。マタギの高齢化で集団での狩りが減ったこともあり、若い世代に知識や技術を引き継ぐ機会が失われているのが気がかりだ。

25年度と同じか、それ以上のペースで出没が続けば、古くから続くマタギの文化はどうなるのだろうか。「今はもうどんどん（駆除を）やるしかない。（マタギではない、ただの）ハンターになってしまったような気がするんだなぁ」。舟山さんは少し寂しそうに語った。

山形県小国町で開かれた、クマを供養し山の神に感謝する「小玉川熊まつり」＝2026年5月4日