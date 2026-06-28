ユニークなステップで近づいてくる猫ちゃん。その愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は84万回を超え「やんのかステップの次はやんのかスライドか」「ごめん、かわいい、威嚇になってない」「やんのかステップ上手ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：背中を丸めたネコ→『やんのかステップ』で勢いよく近づいてきて…思わず笑ってしまう光景】

威嚇する姿すらも愛らしい

TikTokアカウント「ろん選手」に投稿されたのは、全身で感情を表現する猫ちゃんの姿です。耳を後ろに向けてイカ耳になり、背中を丸めて立つ猫の「ろん」くん。あごを引き、体の側面を見せながら「やんのかステップ」をして飼い主さんににじり寄ってきたといいます。

目をまんまるしてやんのかポーズを決めるろんくん。実はこのステップやポーズは、威嚇や遊びで興奮したときに見られる仕草とされています。ろんくんもテンションが上がって飼い主さんににじり寄ったのかもしれませんね。そんな姿が愛らしくて、飼い主さんは思わず笑ってしまったそうです。

鳴き声もチャーミング

可愛くて勇ましい姿を見せてくれたろんくんは、鳴き声もとてもチャーミングなのだとか。飼い主さんが名前を呼ぶと、とても高い声で「ニャーウ！」と返事をしてくれるといいます。遊んでほしいと訴えるときは「ニャッウー」と可愛い声で鳴くこともあるそうです。

抗議の鳴き声も可愛い

そんなろんくんですが、しっぽの付け根をカリカリと掻かれるのは少し苦手なのだそう。飼い主さんがカリカリすると「ニャッアン…」と鳴いて抗議してくるそうです。嫌がりつつも鳴き声が優しくて、つい構いたくなってしまう飼い主さんの気持ちも分かりますよね。全力のやんのかステップから可愛い抗議の声まで、どこを切り取っても愛らしさ満点なろんくんでした。

投稿には「猫、これが怖いと思ってるの面白すぎるし可愛すぎる」「威嚇しているとは思えないほどクリクリなお目目」「ヌコは本気でも、可愛すぎて笑いが止まらん」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ろん選手」では、ろんくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ろん選手」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。