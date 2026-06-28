今回紹介するのは、Threadsに投稿された、保護猫ちゃんの1年間の成長記録。投稿主さんが振り返ったのは、保護したばかりだった頃から、ちょうど1年が経った現在までの姿。写真を見比べてみると、そこには思わず胸がじんわりするような変化が写っていました。

投稿はThreadsにて、7.7万回以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。

【写真：『弱々しかった子猫』を保護して１年→だんだんと変化していって…『見違える光景』】

小さな体でがんばっていた子猫時代

今回、Threadsに投稿したのは「choco_pan2951」さん。登場したのは、保護されてから1年を迎えたキジトラの「和（なぎ）」ちゃんです。

保護当初の和ちゃんは、まだとても小さく、毛もふわふわで頼りなさげ。ちょこんと座る姿からは、生まれたばかりの幼さが伝わってきます。

そこから段々と成長していった和ちゃん。だんだんと体は大きくたくましくなっていき、成長をひしひしと感じさせてくれます。そして現在、子猫の頃の面影はなくなり、雰囲気ががらりと変わった模様。

表情は、すっかり大人びたものになり、ぱっちりとした目には力強さも感じられます。きれいなキジトラ模様もはっきりしていて、体つきもしっかり。成長した現在の姿に、思わず「立派になったね」と声をかけたくなります。

1年後、立派なキジトラ猫ちゃんに成長

和ちゃんの成長記録を見たThreadsユーザーたちからは、「いかに大事に大切に育てられたかがよーく分かりますね。素晴らしいお家に出会えて良かったね」「愛されて美猫ちゃんに育ちましたね」「良かった。美しくお育ちになって」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「choco_pan2951」では、和ちゃんとの日常が投稿されています。小さかった命が、安心できる場所で少しずつ大きくなっていく様子には、猫と暮らす幸せがぎゅっと詰まっていますね。

保護した日のことを振り返ると、投稿主さんにとっても感慨深い1年だったはず。和ちゃんにとっても、そばにいてくれる人がいる毎日は、きっと大切な安心につながっているはずです。小さな子猫が立派な猫ちゃんへと育っていく姿は、何度見ても心が温かくなるもの。これからも、のびのび元気に過ごしていってほしいですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「choco_pan2951」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。