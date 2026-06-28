’28年春の導入を見据える「高校野球７回制」…大阪桐蔭「西谷浩一監督」は高野連の改革案を強く否定

アンケートでは70％が「反対」と回答も…最短で’28年春から実施

それは甲子園通算75勝という最多勝監督の独演会であり、独擅場だった。真夏の暑さ対策として日本高等学校野球連盟（以下、日本高野連）が’28年春の導入を見据える７回制――。５月30日に開催された１回目の「意見交換会」において、大阪桐蔭の西谷浩一監督（56）は、「断固反対」という姿勢を貫いた。

「野球は９回を戦うスポーツだと思います。７回となると高校野球の価値が下がり、多くのファンを失い、野球をやる子供たちがいなくなる。失礼かもしれませんが、（日本高野連は）脳みそちぎれるぐらいは考えられていないと思います」

司会を務めた長島三奈氏（58）を含め、二度の意見交換会に集まった13名は、どこか日本高野連の顔色をうかがいながら発言していた。だが、西谷監督は７回制の導入を「高校野球の危機」と捉え、日本高野連の改革案を強く否定したのだ。

「大阪桐蔭の他の部活動の先生と話していても、高校野球は他のスポーツに比べて十分に暑さ対策はとっていただいています。『やる側』よりむしろ『見る側』『支える側』の暑さ対策こそ必要ではないでしょうか。たとえば、スタンドにテントを張って日陰をつくるなど、やれることはたくさんあります。そういう改革にはいくらでも協力を惜しみません」

会の終了後、参加者の一人が「論破されたと書かないでくださいね」と報道陣に対してボヤくほど、西谷監督の主張は理路整然としていて他を圧倒し、かつ高校野球の現場の意見を代弁していた。

ここで一度、日本高野連が検討を重ねてきた７回制導入の経緯をおさらいしておく必要があるだろう。高校野球を教育の一環と位置づける日本高野連は昨年、10度にわたって「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」を実施。

12月の最終報告書では、今後も８月に屋根のない甲子園球場で選手権大会を開催することを前提としながら、熱中症のリスク軽減や、教職員の働き方改革等のためにも「７回制導入が望ましい」と結論づけた。

つまり、７回制を取り入れるかどうかを検討している段階ではなく、導入は既定路線なのだ。しかし、反対意見があまりに多いために、日本高野連はこうした意見交換会を開き、議論を重ねていることをアピールしているのが今だ。

９回制を死守するために西谷監督が訴えていること

西谷監督は大阪桐蔭グラウンド近くの野崎観音に参拝した１月５日にも、７回制に対する強い抵抗を口にしていた。

「まったくあり得ないこと。間違っているということに、早く気付いて欲しい。議論の余地などないと思っています」

さらに社会科教諭らしく、日本の憲法になぞらえて反対を訴えた。

「憲法は国会議員３分の２以上の賛成に加え、国民投票をしなければ変えられない。野球の９回制というのは、それぐらい簡単には変えられないものだと生徒に伝えています。僕は最後まで反対したい」

この日の発言が大きな注目を集め、以後、西谷監督に対してはことあるごとに７回制に関する質問が飛んだ。センバツ出場が決まった１月には「今日の主役は子供たちです」と言って話題を逸らし、３季ぶりの甲子園の前には「いろんな学校の先生たちから、『僕らは何も言えないので、代わりに７回制反対を訴えてください』と声をかけられます」と笑っていた。

そして３月のセンバツで春夏通算10回目の日本一を達成したあと、春季大阪大会期間中にはこんなことを漏らした。

「街中でも『頑張ってください』と声をかけられる。試合（公式戦）を応援してくださっているのかと思いきや、『９回制を死守してください』と」

西谷監督も年齢も重ね、日本を代表する名将となった。そういう立場を自覚するからこそ、現場の代表として「７回制反対」を上申したのではないだろうか。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文・PHOTO：柳川悠二（ノンフィクションライター）