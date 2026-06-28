２９日（日本時間３０日）にサッカー北中米Ｗ杯の決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦を控える日本代表。１次リーグ３試合の熱戦ぶりと同様に、注目を集めているのが米ロックバンド「ボン・ジョヴィ」の代表曲「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」（１９８６年）だ。

「Ｗｏａｈ，ｗｅ’ｒｅ ｈａｌｆ ｗａｙ ｔｈｅｒｅ Ｗｏａｈ―Ｏｈ，ｌｉｖｉｎ ｏｎ ａ ｐｒａｙｅｒ」。おなじみのイントロと高揚感あふれるサビ。日本の試合のハイドレーション（給水）ブレイク時に、敵味方関係なく、スタジアムに大合唱がわき起こった。

同曲は、ボン・ジョヴィを世界的ロックバンドへと押し上げた名曲の一つ。世代を超えて歌い継がれるアンセムとしても知られ、力強いビートと「あと少しでつかめる」というメッセージ性が一体感を生む要因となっている。

２３日のチュニジア戦後、同曲はｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅの総合ＴＯＰ２００にチャートイン（最高位１６１位）。デイリーダウンロード数も前日（２２日）比１０５０％を記録した。

２６日のスウェーデン戦は平日の午前中の試合だったにも関わらず、試合後、さらに数字を伸ばし、チュニジア戦を上回るデイリーダウンロード数（１１５％）を記録。地上波はＮＨＫの放送でＣＭを挟まなかったこと、ハーフタイム後の選手入場時にも大音量で流れたこともあってか、ｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅの総合ＴＯＰ１００にまでランクインした（最高位９０位）。前週金曜（１９日）と比較すると、デイリーダウンロード数は１３２５％だった。

テレビ、スマートフォン、パソコンと視聴媒体は違えど、多くのサッカーファンの心をつかんでいる。