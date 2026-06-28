テレ東系「テレ東音楽祭」タイムテーブル発表！同局初出演の長渕剛が熱唱 元モー娘。北川莉央アナの“初鳴き”も注目…２８日午後６時３０分
２８日に放送されるテレビ東京系「テレ東音楽祭」（午後６時３０分）のタイムテーブルが番組公式サイトで発表された。長渕剛が同局初出演で「とんぼ」「RUN」「乾杯」を熱唱する。また昨年をもってモーニング娘。を卒業し、今春にテレビ東京に入社した北川莉央（２２）が、新人アナとしてデビュー。Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅらが出演することも発表されており、北川は初鳴きで古巣の後輩グループとの“共演”が実現するかどうか注目される。
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【１８時台に登場するアーティスト】
Ｂ．Ｂ．クィーンズ、モナキ、中島健人、工藤静香（１９時台にも出演）、武田鉄矢（海援隊）、ＬＩＮＤＢＥＲＧ、郄嶋政伸・麻倉未稀
【１９時台に登場するアーティスト】
酒井法子、千堂あきほ、楠瀬誠志郎、ＰＥＲＳＯＮＺ、西田ひかる、吉田栄作×辛島美登里、ＮＯＡ（仙道敦子×吉田栄作）、小野正利、いしだ壱成、石井明美、ＺＩＧＧＹ、赤井英和、長渕剛、工藤静香、宮沢和史、中西保志、ＺＡＲＤ
【２０時台に登場するアーティスト】
国生さゆり、アグネス・チャン、早見優、松本伊代、南野陽子、本田美奈子、バブルガム・ブラザーズ、永井真理子、ＴＨＥ虎舞竜、澤田知可子、Ｔａｍａ（Ｈｙｓｔｅｒｉｃ Ｂｌｕｅ）、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ、ＦＩＥＬＤ ＯＦ ＶＩＥＷ、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、島袋寛子、ＤＡ ＰＵＭＰ（２１時台にも出演）、ＭＡＸ（２１時台にも出演）、知念里奈（２１時台にも出演）、観月ありさ、ＴＲＦ
【２１時台に登場するアーティスト】
ｈｉｔｏｍｉ・ＹＵ−ＫＩ×マーク・パンサー、鈴木亜美、ＤＡ ＰＵＭＰ（２２時台にも出演）、ＭＡＸ、知念里奈、ＬＵＮＡ ＳＥＡ（２２時台にも出演）、相川七瀬、大久保伸隆（ｅｘ．Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ＥＬｓｅ）、ＳＨＡＺＮＡ、ＳＡＴＳＵＫＩ（元ＺＯＯ）、森若香織（ＧＯ−ＢＡＮＧ’Ｓ）、河口恭吾、ａｅｓｐａ、Ａえ！ ｇｒｏｕｐ、超ときめき♡宣伝部、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、乃木坂４６
【２２時台に登場するアーティスト】
ａｎｏ、ＩＭＰ.、伊東歌詞太郎、ＡＫＢ４８、ＯＷＶ、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ、ＪＩ ＢＬＵＥ、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、ＤＡ ＰＵＭＰ、ＬＵＮＡ ＳＥＡ、ＤＯＺＡＮ１１ ａｋａ 三木道三
※テレビ東京の発表順
※出演順や登場時間などは変更になる可能性があります