◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パドレス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００本塁打まで残り３本と迫る中、４試合ぶりの１８号を狙う。山本由伸投手（２７）はレギュラーシーズン通算１勝３敗の宿敵を相手に大谷ら日本人トップに並ぶ８勝目の期待がかかる。

この日の試合前、ロバーツ監督は左太もも裏の肉離れで離脱しているＴ・ヘルナンデスが２９日（同３０日）の敵地・アスレチックス戦から復帰予定であることを明かした。「もちろん長打力が加わるし、５番でも６番でも７番でも打てるから打線に厚みが出る。若手に経験を積ませるのもいいことだけどね」と話した。

マイナーでのリハビリ出場では本塁打も放っているＴ・ヘルナンデス。現在は左翼を守ることもあるエドマンに関しては「二塁での出場が増える。左投手相手にマックス（マンシー）が休む日は三塁も守ることになるだろう」と指揮官。Ｔ・ヘルナンデスの起用法は「おそらく２〜３試合出て１試合休むという形で少しずつ負荷を上げていくと思う」と明かした。