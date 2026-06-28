二人の若きヴァイオリニストを描く！ スローネ『The Violinist』

記事ポイント スローネ参加作『The Violinist』仏プレミアErvin Han、Raul Garcia監督の114分ドラマカイとフェイの再会とソナタの約束 スローネ参加作『The Violinist』仏プレミアErvin Han、Raul Garcia監督の114分ドラマカイとフェイの再会とソナタの約束

スローネは、製作・制作に参加したシンガポールのアニメーション作品『The Violinist』のワールド・プレミアを実施しました。

ワールド・プレミアは、2026年6月23日にフランスの「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」で行われています。

第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台に、二人の若きヴァイオリニスト、カイとフェイの運命が描かれます。

スローネ『The Violinist』

タイトル：The Violinist監督：Ervin Han、Raul Garcia製作国：シンガポール、スペイン他ジャンル：ドラマ上映時間：114分ワールド・プレミア実施日：2026年6月23日会場：第50回アヌシー国際アニメーション映画祭開催国：フランス

『The Violinist』は、スローネが製作・制作に参加したシンガポールのアニメーション作品です。

第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島で、音楽への情熱と未来への夢を共有していたカイとフェイの人生が描かれます。

二人の胸には、いつか再び出会い、ヴァイオリンのソナタを奏でるという約束が残り続けています。

カイとフェイの運命を描くドラマ

カイとフェイは、二人の若きヴァイオリニストです。

戦争は二人の人生を大きく分断し、それぞれが全く異なる時代と現実を生きることになります。

歳月と距離に隔てられても残る一つの約束が、音楽への情熱と未来への夢を結びます。

映画祭で披露されたワールド・プレミア

『The Violinist』のワールド・プレミアは、世界最大級のアニメーション映画祭「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」で実施されました。

上映の場には観衆が集まり、スローネが参加したアニメーション作品がフランスで披露されています。

発表では、両監督とスローネ代表結城、当日の観衆の写真も公開されています。

シンガポール、スペイン他で製作されたドラマとして、国際的な制作背景を持つ作品です。

戦時下で引き裂かれる二人の歩みを、音楽への思いと再会の約束がつなぐドラマとして受け取れます。

世界的なアニメーション映画祭で披露された背景も、シンガポール発の作品が国を越えて届けられた一作としての見どころになります。

スローネは国際共同製作を強みとし、アジアや欧州の海外パートナーと連携しながら作品開発・制作を進めています。

映画・テレビ・アニメーションを中心に映像コンテンツを手がける東京拠点のクリエイティブカンパニーです。

社内には国内外に経験豊かなVFXチームもあり、大規模映像制作やデジタル技術を活用したプロジェクトにも取り組んでいます。

企画・製作・制作からVFXまでを同じ会社文脈で扱える点が、作品づくりの幅を広げています。

海外パートナーとの連携は、シンガポール発の物語を欧州の映画祭で届ける流れとも重なります。

文化や言語の枠を越えて届くストーリーテリングを目指す同社の制作姿勢も、本作の国際的な発表につながっています。

音楽と戦争、再会の約束を描く物語を、国をまたぐ制作体制で届ける点にも注目できます。

スローネ『The Violinist』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『The Violinist』のワールド・プレミアはいつ実施されましたか？

A. 『The Violinist』のワールド・プレミアは、2026年6月23日に実施されました。

会場はフランスの「第50回アヌシー国際アニメーション映画祭」です。

Q. 『The Violinist』はどのような作品ですか？

A. 『The Violinist』は、第二次世界大戦下のシンガポールおよびマレー半島を舞台に、二人の若きヴァイオリニスト、カイとフェイの運命を描くドラマです。

Q. 『The Violinist』の監督は誰ですか？

A. 『The Violinist』の監督はErvin Han、Raul Garciaです。

製作国はシンガポール、スペイン他で、上映時間は114分です。

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