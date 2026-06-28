◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド 2―0 パナマ（2026年6月27日 米国ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第3戦が行われ、イングランド（FIFAランキング4位）がパナマ（同34位）を2―0で下して1位で決勝トーナメント進出を決めた。

MFベリンガム（Rマドリード）が1得点1アシストで貢献。後半17分の左CKでマークに付いた相手選手に前方を防がれたものの、背後から左足を合わせて今大会2点目となる先制点を決めた。5分後には左サイドからのクロスでFWケーン（Bミュンヘン）の追加点をアシスト。そのまま2―0で制し「3試合を非常にいい形で終え、グループリーグを首位通過という最初の目標を達成できた」と笑顔を見せた。

名手リネカーをかわすケーンのイングランド代表単独最多となるW杯11点目をアシストしたことには「いい連係からケーンにパスを出せた」と満足げ。さらにエースを「常にレベルを上げ続けていて本当に信じられない選手。（新記録に）ふさわしい努力をしている。主将としての献身、我々を導く姿を見ていれば分かる。彼のクオリティーは説明不要。最高だ」と絶賛した。