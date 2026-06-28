元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「身の程を知った」番組を実名告白した。

田中はTOKYO MXで2016年10月から2019年3月まで放送されていた昼の帯番組「ひるキュン！」（月〜金曜正午）でMCを担当。今週のゲスト、タレントの徳光正行が進行を務め、タッグを組んでいた。2人は当時の話題で盛り上がった。

田中は「帯番組をやるのは憧れだったので。なんだろう、願わくば朝の番組をやりたかったんです、どっかの局で。MXでお昼の番組をやらせてもらって、何か身の程を知ったというか」と切り出した。

「私ぐらいのキャリアで、私の実力で朝の番組のメインをやりたいなんて、大変おこがましかったなと思って。もっともっと勉強が必要だなって思って。やりたいっていう気持ちばかりが先行しちゃってたけど。でもやってみるとイメージと違ったりとか。毎日放送出すことの大変さとか、いろんなことに気付かされました。もう十分っていう感じ」と本音を吐露した。

番組公式Xには田中と徳光正行のツーショット写真が公開されている。