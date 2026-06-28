ワンコは抱っこで１階に下ろしてほしくて、飼い主さんが迎えに来てくれるのを待っていたそう。しばらくそっとしておいてから、もう一度様子を見に行ってみたら…？あまりにも愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万5000回再生を突破。「天使」「たまらなく可愛い」「癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：『抱っこで下ろして』と階段の上で待つ犬→数分後、再び様子を見に行った結果…まるで子供のような光景】

階段の上で待っているワンコ

YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」に投稿されたのは、トイプードルの「ロア」くんの可愛い行動です。ある日、飼い主さんが階段の前を通ったら、ロアくんが階段の上でうつ伏せになっていたとか。どうやら抱っこで1階まで下ろしてほしくて、飼い主さんを待っていたようです。

数分後、再び様子を見に行ったら…

しかしロアくんのお目目はしょぼしょぼしていて、なんだかとても眠そうだったとか。最近のロアくんは下の階に移動する時に抱っこを要求することが増えたものの、自分で階段を下りられないわけではありません。本当に1階に来たければひとりで下りてくるだろう…と思って、飼い主さんはしばらくそっとしておくことに。

その後、数分経ってもロアくんが下りてこないので、飼い主さんが「寝ているのかな？」と様子を見に行ってみたら…。なんとロアくんは階段の上に姿勢よくお座りしており、「遅いんですけど！一生お迎えに来てくれないのかと思った」とばかりに、不満と心配がないまぜになったような表情で飼い主さんを見下ろしてきたとか。

お迎えを待ち続ける姿が愛おしい！

どうやらロアくんはどうしても抱っこしてもらって1階まで行きたくて、ずっと飼い主さんを待っていたようです。その甘えん坊すぎる行動も、吠えたりせずにじっと待ち続けていた健気なところも、思わず笑ってしまうほど愛おしいですね！

飼い主さんはロアくんのもとへ行くと、「ごめんね」と優しく撫でてから1階に連れて行ってあげたそう。するとロアくんはすぐに機嫌を直し、その後はおもちゃで楽しそうに遊んでいたそうですよ。

この投稿には「健気ですね」「下から見上げた時の可愛さったら！」「人間の子供みたいな感じですね」「あたしがお迎えに行ってあげたい」といったコメントが寄せられています。

ロアくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「トイプードルのロアくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。