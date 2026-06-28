あるわんこの奇跡的な物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破し、「よく頑張ったね」「ただただ感動しました」「抱きしめたくなります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ある日、突然歩けなくなった犬→獣医師に『手術しても歩けないかも』と言われて…奇跡のような『素敵な物語』】

ヘルニアグレード5と診断

TikTokアカウント「halu.suzu」の投稿主さんは、ハルちゃんと鈴ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回紹介したのは、鈴ちゃんのエピソードです。

鈴ちゃんは、ある日突然後ろ足が動かなくなってしまいました。慌てて動物病院へ向かうと、診断されたのは重度のヘルニア。症状は「グレード5」で、獣医師からは「手術は行いますが、このまま歩けない可能性もあります」と厳しい説明を受けたそうです。

あまりにも突然の出来事に、家族は大きな不安に包まれました。それでも、「少しでも希望があるなら」と手術を決断し、鈴ちゃんと一緒に前を向くことを選びました。

それでもリハビリを続けて…

手術は無事に成功しましたが、術後もしばらくは後ろ足の麻痺が残ったまま。思うように体を動かせず、自由に歩くこともできませんでした。

しかし鈴ちゃんは、一度も諦めることはありませんでした。毎日少しずつリハビリに励み、家族もマッサージや歩行練習を続けながら寄り添い続けたといいます。その努力は少しずつ実を結び、自力で排泄ができるまでに回復。目に見える小さな変化の一つひとつが、家族にとって大きな希望となっていったのです。

ゆっくりと前進する姿に感動

そして手術から約1か月後、ついに奇跡の瞬間が訪れます。鈴ちゃんは、自分の力だけでゆっくりと歩き始めたのです。まだ以前のように軽やかではありませんが、補助なしで一歩一歩前へ進む姿に、家族は思わず涙があふれたそう。

「もう一度歩きたい」という鈴ちゃんの強い気持ちと、決して諦めず支え続けた家族の愛情が重なり、大きな壁を乗り越えることができました。希望を信じ続けることの大切さを教えてくれる、心温まる感動のエピソードでした。

この投稿には「本当に本当に良かった」「一所懸命頑張った成果ですね」「これからも一歩ずつ前進だね」などの温かなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「halu.suzu」では、ハルちゃん＆鈴ちゃんの仲睦まじい光景がたくさん紹介されています。じゃれあうように元気に遊ぶ、嬉しい姿も!！ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「halu.suzu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。