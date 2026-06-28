MATCH 68 グループL第3戦



2026年6月28日 6:00キックオフ（会場：リンカーン・フィナンシャル・フィールド）



クロアチア 2-1 ガーナ



グループL第3節はともに1勝ずつのクロアチアとガーナが激突。クロアチアは初戦でイングランドに敗れており、2敗目は避けたいところ。



序盤はここまで無敗のガーナがボール保持を強める。アンカーのトーマス・パルティが中央に降りて3枚の形に。両SBはWBのような高い位置を取り、パスの起点となる。





17分、両チーム通じて最初の好機はクロアチア。カウンターからマルティン・バトゥリナが相手を引き付け、味方へパス。受けたニコラ・ブラシッチはペナルティエリア付近で自身がフリーと見ると、すぐさま右足を振り抜く。これは左ポストを叩いてしまったが、押し込まれる展開から少ない手数で相手ゴールに迫る。ハイドレーションブレイク明けの31分、クロアチアが先制に成功。左サイドで攻撃を作り、マテオ・コバチッチが中央にパス。受けたペタル・スチッチはゴールまで少し距離があったが、前述したブラシッチ同様に迷いなくミドルシュートを放つ。これがゴール左隅を捉え、クロアチアがグループステージ3試合連続で得点を挙げた。シュートはDFの股を抜けてゴールに向かっており、守護神ベンジャミン・アサレとしてはブラインドになる形に。後半に入ると、ハーフタイムで投入されたガーナ代表のアブドゥル・ファタウ・イサハクが躍動。50分には右サイドの縦突破からクロスを供給し、アントワーヌ・セメンヨがゴール前に飛び込んで、クロアチアゴールを脅かす。前半同様、後半でもハイドレーションブレイク明けに試合が動く。74分、右サイドのセットプレイのクロスから大外のデリック・ルカッセンが合わせた。その後VARが介入し、オフサイドの可能性がチェックされたが、ガーナのゴールは覆らず。同点に追いついた。83分、クロアチアが勝ち越し。右サイドのCKを獲得し、キッカーはルカ・モドリッチ。ゴールから離れるアウトスイングのクロスを供給し、フリーだったブラシッチがヘディングシュートを叩き込んだ。ここまでの2試合ではともに無失点だったガーナだが、このクロアチア戦では2失点。守備の安定性を欠くことに。アディショナルタイムは7分だったが、スコアは変わらず2-1のままタイムアップ。クロアチアがガーナを下し、2位に浮上した。ガーナに押し込まれる場面もあったが、モドリッチとコバチッチの2人が根気よく後方からのビルドアップをサポートし、主導権を奪い返した。攻撃ではスペースがあるとみると積極的にシュートを放ちガーナゴールを脅かす。ガーナは後方でボールを保持することはできたが、そこからの前進が課題に。プレミアリーグで得点を量産するセメンヨに良い形でボールを届けることはできなかった。［スコア］クロアチア 2-1 ガーナ［得点者］クロアチアペタル・スチッチ(31)ニコラ・ブラシッチ(81)ガーナデリック・ルカッセン(73)［ポゼッション］クロアチア 51%ガーナ 42%中立 7%［シュート数］クロアチア：8本ガーナ：5本［枠内シュート］クロアチア：4本ガーナ：1本［イエローカード］クロアチアイヴァン・ペリシッチガーナコジョ・ペブラ・オッポンクロアチアフォーメーション：［3-5-2］監督：ズラトコ・ダリッチGKドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）DFヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）ヨシプ・シュタロ(アヤックス)MFマテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）ルカ・モドリッチ（ACミラン）ニコラ・ヴラシッチ（トリノ）マルティン・バトゥリナ（コモ）ペタル・スチッチ（インテル）FWアンテ・ブディミル(オサスナ)イヴァン・ペリシッチ（PSV）交代出場68分 アンテ・ブディミル→イゴール・マタノビッチ(フライブルク)78分 マテオ・コバチッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)88分 マルティン・バトゥリナ→マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)88分 ニコラ・ブラシッチ→ヨシュコ・グヴァルディオル(マンチェスター・シティ)ガーナフォーメーション：［4-4-2］監督：カルロス・ケイロスGKベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）DFジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）ギデオン・メンサー（オセール）デリック・ルカッセン（パフォス）マービン・セナヤ（オセール）MFトーマス・パルティ（ビジャレアル）クワシ・シボ（レアル・オビエド）アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）エリシャ・オウス（オセール）FWジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）カマルディーン・スレマナ（アタランタ）交代出場46分 ジョナス・アジェティ→コジョ・ペブラ・オッポン（ニース）46分 エリシャ・オウス→アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター・シティ）71分 ジョルダン・アイェウ→ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー・シティ）71分 カマルディーン・スレマナ→エルネスト・ヌアマ（リヨン）85分 クワシ・シボ→カレブ・イレンキ（ノアシェラン）