［W杯マッチ68］40歳鉄人モドリッチが躍動 GS2試合無失点のガーナ守備陣をクロアチアが攻略。2位で決勝トーナメントへ
MATCH 68 グループL第3戦
2026年6月28日 6:00キックオフ（会場：リンカーン・フィナンシャル・フィールド）
クロアチア 2-1 ガーナ
グループL第3節はともに1勝ずつのクロアチアとガーナが激突。クロアチアは初戦でイングランドに敗れており、2敗目は避けたいところ。
序盤はここまで無敗のガーナがボール保持を強める。アンカーのトーマス・パルティが中央に降りて3枚の形に。両SBはWBのような高い位置を取り、パスの起点となる。
ハイドレーションブレイク明けの31分、クロアチアが先制に成功。左サイドで攻撃を作り、マテオ・コバチッチが中央にパス。受けたペタル・スチッチはゴールまで少し距離があったが、前述したブラシッチ同様に迷いなくミドルシュートを放つ。これがゴール左隅を捉え、クロアチアがグループステージ3試合連続で得点を挙げた。
シュートはDFの股を抜けてゴールに向かっており、守護神ベンジャミン・アサレとしてはブラインドになる形に。
後半に入ると、ハーフタイムで投入されたガーナ代表のアブドゥル・ファタウ・イサハクが躍動。50分には右サイドの縦突破からクロスを供給し、アントワーヌ・セメンヨがゴール前に飛び込んで、クロアチアゴールを脅かす。
前半同様、後半でもハイドレーションブレイク明けに試合が動く。74分、右サイドのセットプレイのクロスから大外のデリック・ルカッセンが合わせた。その後VARが介入し、オフサイドの可能性がチェックされたが、ガーナのゴールは覆らず。同点に追いついた。
83分、クロアチアが勝ち越し。右サイドのCKを獲得し、キッカーはルカ・モドリッチ。ゴールから離れるアウトスイングのクロスを供給し、フリーだったブラシッチがヘディングシュートを叩き込んだ。ここまでの2試合ではともに無失点だったガーナだが、このクロアチア戦では2失点。守備の安定性を欠くことに。
アディショナルタイムは7分だったが、スコアは変わらず2-1のままタイムアップ。クロアチアがガーナを下し、2位に浮上した。
ガーナに押し込まれる場面もあったが、モドリッチとコバチッチの2人が根気よく後方からのビルドアップをサポートし、主導権を奪い返した。攻撃ではスペースがあるとみると積極的にシュートを放ちガーナゴールを脅かす。
ガーナは後方でボールを保持することはできたが、そこからの前進が課題に。プレミアリーグで得点を量産するセメンヨに良い形でボールを届けることはできなかった。
［スコア］
クロアチア 2-1 ガーナ
［得点者］
クロアチア
ペタル・スチッチ(31)
ニコラ・ブラシッチ(81)
ガーナ
デリック・ルカッセン(73)
［ポゼッション］
クロアチア 51%
ガーナ 42%
中立 7%
［シュート数］
クロアチア：8本
ガーナ：5本
［枠内シュート］
クロアチア：4本
ガーナ：1本
［イエローカード］
クロアチア
イヴァン・ペリシッチ
ガーナ
コジョ・ペブラ・オッポン
クロアチア
フォーメーション：［3-5-2］
監督：ズラトコ・ダリッチ
GK
ドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）
DF
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
MF
マテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）
ルカ・モドリッチ（ACミラン）
ニコラ・ヴラシッチ（トリノ）
マルティン・バトゥリナ（コモ）
ペタル・スチッチ（インテル）
FW
アンテ・ブディミル(オサスナ)
イヴァン・ペリシッチ（PSV）
交代出場
68分 アンテ・ブディミル→イゴール・マタノビッチ(フライブルク)
78分 マテオ・コバチッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
88分 マルティン・バトゥリナ→マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
88分 ニコラ・ブラシッチ→ヨシュコ・グヴァルディオル(マンチェスター・シティ)
ガーナ
フォーメーション：［4-4-2］
監督：カルロス・ケイロス
GK
ベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）
DF
ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）
ギデオン・メンサー（オセール）
デリック・ルカッセン（パフォス）
マービン・セナヤ（オセール）
MF
トーマス・パルティ（ビジャレアル）
クワシ・シボ（レアル・オビエド）
アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）
エリシャ・オウス（オセール）
FW
ジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）
交代出場
46分 ジョナス・アジェティ→コジョ・ペブラ・オッポン（ニース）
46分 エリシャ・オウス→アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター・シティ）
71分 ジョルダン・アイェウ→ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー・シティ）
71分 カマルディーン・スレマナ→エルネスト・ヌアマ（リヨン）
85分 クワシ・シボ→カレブ・イレンキ（ノアシェラン）