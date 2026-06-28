ガーナの守備をかわすモドリッチ photo/Getty Images

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MATCH 68　グループL第3戦

2026年6月28日 6:00キックオフ（会場：リンカーン・フィナンシャル・フィールド）

クロアチア 2-1 ガーナ

グループL第3節はともに1勝ずつのクロアチアとガーナが激突。クロアチアは初戦でイングランドに敗れており、2敗目は避けたいところ。

序盤はここまで無敗のガーナがボール保持を強める。アンカーのトーマス・パルティが中央に降りて3枚の形に。両SBはWBのような高い位置を取り、パスの起点となる。

17分、両チーム通じて最初の好機はクロアチア。カウンターからマルティン・バトゥリナが相手を引き付け、味方へパス。受けたニコラ・ブラシッチはペナルティエリア付近で自身がフリーと見ると、すぐさま右足を振り抜く。これは左ポストを叩いてしまったが、押し込まれる展開から少ない手数で相手ゴールに迫る。

ハイドレーションブレイク明けの31分、クロアチアが先制に成功。左サイドで攻撃を作り、マテオ・コバチッチが中央にパス。受けたペタル・スチッチはゴールまで少し距離があったが、前述したブラシッチ同様に迷いなくミドルシュートを放つ。これがゴール左隅を捉え、クロアチアがグループステージ3試合連続で得点を挙げた。

シュートはDFの股を抜けてゴールに向かっており、守護神ベンジャミン・アサレとしてはブラインドになる形に。

後半に入ると、ハーフタイムで投入されたガーナ代表のアブドゥル・ファタウ・イサハクが躍動。50分には右サイドの縦突破からクロスを供給し、アントワーヌ・セメンヨがゴール前に飛び込んで、クロアチアゴールを脅かす。

前半同様、後半でもハイドレーションブレイク明けに試合が動く。74分、右サイドのセットプレイのクロスから大外のデリック・ルカッセンが合わせた。その後VARが介入し、オフサイドの可能性がチェックされたが、ガーナのゴールは覆らず。同点に追いついた。

83分、クロアチアが勝ち越し。右サイドのCKを獲得し、キッカーはルカ・モドリッチ。ゴールから離れるアウトスイングのクロスを供給し、フリーだったブラシッチがヘディングシュートを叩き込んだ。ここまでの2試合ではともに無失点だったガーナだが、このクロアチア戦では2失点。守備の安定性を欠くことに。

アディショナルタイムは7分だったが、スコアは変わらず2-1のままタイムアップ。クロアチアがガーナを下し、2位に浮上した。

ガーナに押し込まれる場面もあったが、モドリッチとコバチッチの2人が根気よく後方からのビルドアップをサポートし、主導権を奪い返した。攻撃ではスペースがあるとみると積極的にシュートを放ちガーナゴールを脅かす。

ガーナは後方でボールを保持することはできたが、そこからの前進が課題に。プレミアリーグで得点を量産するセメンヨに良い形でボールを届けることはできなかった。

［スコア］
クロアチア 2-1 ガーナ

［得点者］
クロアチア
ペタル・スチッチ(31)
ニコラ・ブラシッチ(81)

ガーナ
デリック・ルカッセン(73)

［ポゼッション］
クロアチア 51%
　
ガーナ 42%
　
中立 7%

［シュート数］
クロアチア：8本

ガーナ：5本

［枠内シュート］
クロアチア：4本

ガーナ：1本

［イエローカード］
クロアチア
イヴァン・ペリシッチ

ガーナ
コジョ・ペブラ・オッポン

クロアチア

フォーメーション：［3-5-2］

監督：ズラトコ・ダリッチ

GK
ドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）

DF
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)

MF
マテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）
ルカ・モドリッチ（ACミラン）
ニコラ・ヴラシッチ（トリノ）
マルティン・バトゥリナ（コモ）
ペタル・スチッチ（インテル）

FW
アンテ・ブディミル(オサスナ)
イヴァン・ペリシッチ（PSV）

交代出場
68分　アンテ・ブディミル→イゴール・マタノビッチ(フライブルク)
78分　マテオ・コバチッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)
88分　マルティン・バトゥリナ→マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
88分　ニコラ・ブラシッチ→ヨシュコ・グヴァルディオル(マンチェスター・シティ)

ガーナ

フォーメーション：［4-4-2］

監督：カルロス・ケイロス

GK
ベンジャミン・アサレ（ハーツ・オブ・オーク）

DF
ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）
ギデオン・メンサー（オセール）
デリック・ルカッセン（パフォス）
マービン・セナヤ（オセール）

MF
トーマス・パルティ（ビジャレアル）
クワシ・シボ（レアル・オビエド）
アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）
エリシャ・オウス（オセール）

FW
ジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）

交代出場
46分 ジョナス・アジェティ→コジョ・ペブラ・オッポン（ニース）
46分 エリシャ・オウス→アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター・シティ）
71分 ジョルダン・アイェウ→ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー・シティ）
71分 カマルディーン・スレマナ→エルネスト・ヌアマ（リヨン）
85分 クワシ・シボ→カレブ・イレンキ（ノアシェラン）