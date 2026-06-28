人気レースクイーンの有栖未桜（32）が27日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・アイドルコスチュームを披露した。

「今日は天気が不安定な中フレッシュエンジェルズGT夏コスお披露目撮影会にお越しくださったみなさんありがとうございましたっ」と、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」の夏コス撮影会の来場者に感謝。

水色＆黄色＆白のブラトップにシルバーのショートパンツのアイドル・コスチューム姿の写真をアップし「夏コスは可愛い系もかっこいい系もどっちも良すぎるねっっみんなはどっちが好き？？スワイプしてね」とつづり、「ラストの部はミニライブもあってミニライブだからこそのわちゃわちゃもあったりで盛り上がったね」と撮影会を振り返った。

そして、「みんなに楽しんでもらえてたらいいな 今回残念ながら来れなかった方々も次の撮影会やライブでまた元気に会おうねっ」と呼びかけ、「8/12（水）スマスマライブ 8/15（土）フレエン浴衣撮影会＆オフ会」と今後の予定を記した。

ハッシュタグでは「フレッシュエンジェルズ」「dstationracing」「supergt」「レースアンバサダー」「racequeen」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵だよ」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「可愛い」「今回、なかなか交通機関の動向見てたら遠征できなかったです 会いたかったなぁ〜」「みおち撮りたい願望だった。交通機関運休で無理だった」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞した。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。