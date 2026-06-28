◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第３戦 パナマ０―２イングランド（２７日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

既に敗退が決まっているパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）はイングランド（同４位）に０―２で敗れ、３戦全敗で大会を終えた。

初戦、第２戦と無得点のパナマは開始早々にロングボールからＦＷのＴ・ロドリゲスがシュートを放ったが、その後はイングランドの攻撃を耐える展開が続いた。粘り強い守備で前半を０―０で折り返したが、後半１７分にセットプレーから初失点。２２分に２点目を失った。攻めても後半アディショナルタイムにＦＷディアスが抜け出して右足を振り抜いたがオフサイドとなるなど、今大会初ゴールは生まれなかった。

パナマはＷ杯に２大会ぶり２度目の出場。初出場で３連敗を喫した２０１８年大会に続き、２大会で６戦全敗となった。

◆パナマ（２大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク３４位。Ｗ杯最高成績は２０１８年の１次Ｌ敗退。２０年からスペイン出身のトーマス・クリスティアンセン監督（５３）が指揮。主な選手はＦＷディアス（レオン）、ＤＦコルドバ（ノリッジ）。北中米予選は４戦全勝で突破。首都パナマシティー。約７万５０００平方ｋｍで北海道よりやや小さい。人口は約４５０万人。１９０３年にコロンビアから独立。パナマ運河が有名で中米唯一の高所得国になっている。