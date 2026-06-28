「数億円の遺産でも相続放棄」はなぜ起きる？ 負債・共有持分・維持コストの3大理由を解説

数億円の遺産でも相続放棄が選ばれるのはなぜ？

相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切受け継がない手続きです。ただし、親族間で「相続しない」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。正式に放棄するには、家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。

数億円の遺産があっても放棄されるのは、見た目の金額だけでは本当の価値が分からないためです。例えば、評価額の高い土地や建物があっても、すぐに売れるとはかぎりません。そこに借入金や税金、修繕費が重なると、相続人にとっては利益より負担のほうが大きくなることがあります。

また、相続放棄は原則として、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に判断しなければなりません。高額な遺産ほど確認する内容が多いため、早めの調査が大切です。



理由1：表に見えない負債が遺産を上回ることがある

相続でまず確認したいのが、借金などの負債です。相続では、預貯金や不動産だけでなく、住宅ローン、事業資金の借り入れ、未払いの税金、カードローンなども引き継ぎます。

特に注意したいのは、すぐには分からない負債です。例えば、亡くなった人が会社経営者だった場合、会社の借り入れの連帯保証人になっていることがあります。連帯保証人とは、借りた本人が返済できないときに、代わりに返済を求められる人のことです。

このように、一見すると大きな資産があるように見えても、実際には多額の返済義務を抱えている場合があります。そのため、遺産の総額だけでなく、負債を差し引いた後に本当にプラスになるのかを確認することが大切です。



理由2：共有持分や不動産は自由に売れず維持費もかかる

遺産の中心が不動産の場合も、慎重な判断が必要です。不動産は現金と違い、すぐに分けたり使ったりできません。また、売却にも時間がかかり、買い手が見つからないこともあります。

さらに、共有持分の問題があります。共有持分とは、一つの不動産を複数人で持っている場合の自分の権利割合です。共有者がいる不動産は、自分だけの判断で自由に売ったり、大きな修繕をしたりすることが難しくなります。そのため。親族間で意見が合わない場合は、資産価値が高くても活用できない状態が続くおそれがあります。

また、不動産には固定資産税や管理費、修繕費、火災保険料などがかかります。さらに、空き家の場合は、草木の手入れや老朽化対策も必要です。こうした費用を払い続ける必要があるため、活用する予定がない不動産を相続すると、資産としての価値よりも管理の負担が重く感じられることがあります。



数億円の遺産でも、相続する前に負担の有無を確認しよう

数億円の遺産でも相続放棄が起きるのは、財産の金額だけでは本当の負担を判断できないからです。多額の借金がある場合や、共有持分で自由に売却できない場合、固定資産税や修繕費などの維持コストが重い場合には、相続後に家計を圧迫するおそれがあります。

相続するか判断に迷ったときは、まず預貯金や不動産、株式などの財産と、借入金、未払い税金、保証契約などの負債を整理しましょう。相続放棄には原則3ヶ月の期限があるため、早めに専門家へ相談することが大切です。

相続するかどうかは、見た目の金額だけで決めず、相続後に無理なく管理できるかを基準に判断しましょう。



出典

最高裁判所 相続の放棄の申述

国税庁 法令解釈通達 第13条《債務控除》関係

法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー