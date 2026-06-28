乾燥肌・敏感肌のスキンケアには医療ケアが必要？スキンケア用品・市販薬・処方薬との賢い付き合い方とコストのかけ方

スキンケア用品・市販薬・処方薬の違い

スキンケア用品・市販薬は「保湿、予防、症状の緩和」を目的とし、処方薬は「医師の診断にもとづく治療」を目的としています。



スキンケア用品・市販薬の特徴と費用感

市販の「スキンケア用品」には主に化粧品と医薬部外品があり、用途に合わせた豊富なバリエーションが特徴です。

近年は低価格なプチプライス（プチプラ）商品がトレンドとなっている反面、防腐剤などの添加物が多く含まれているケースもあります。これらが乾燥肌や敏感肌にとって強い刺激となり、肌荒れを悪化させる原因になるため注意が必要です。

「市販薬」は現在起きている症状を改善するための医薬品で、用法・容量が定められているものです。配合されている成分の作用が比較的強く、効能が外装に明記されています。



費用感【節約重視】：1ヶ月あたり約3000～5000円

費用感【成分重視】：1ヶ月あたり約5000～1万円

処方薬の特徴と費用感

処方薬は肌を刺激しない「低刺激」「バリア機能強化」「殺菌・炎症鎮静」を重視して作られています。乾燥肌が「皮脂欠乏症」と診断された場合は保険適用で保湿剤や薬を処方してもらえますが、美肌治療は自己負担（自費診療）になりがちです。



費用感【保険診療】：約1500～3000円（診察代・薬代）

費用感【自費診療】：約5000～1万円（診察・スキンケア商品代）

乾燥肌・敏感肌で“医療ケアが必要”となるサイン

以下のような症状がある場合は、セルフケアの限界を超えているサインです。放置すると炎症や感染症を引き起こす恐れがあるため、早めの受診が推奨されます。



・慢性的な炎症：セルフケアを続けても赤みや腫れが引かない。特定の部位が腫れて熱を持っている。

・慢性的なかゆみ：眠れない、日常生活に支障が出る、かきむしって出血や体液が出てしまう。

・慢性的かつ持続した損傷：ひび割れ、あかぎれ、水ぶくれ、ただれができている。

スキンケア用品・市販薬＋処方薬の賢い使い分け

3つのアイテムは「目的（予防か治療か）」と「成分濃度」が大きく異なります。それぞれの役割を理解し、肌の状態に合わせて使い分けることが美肌への近道です。



最初は安価なスキンケアを試す

肌にわずかな違和感があった場合、まずは身近なドラッグストアで購入できる敏感肌向けのスキンケア用品・市販薬を試しましょう。最近は低刺激で優秀なプチプラ製品も増えています。



中度の肌荒れは市販薬と処方薬を併用

カサつきや軽い赤みがある中度の肌荒れには、市販薬と処方薬との併用が有効です。代表的な処方薬「ヒルドイドローション0.3%」は、高い保湿作用だけでなく、痛みや腫れを抑える血行促進効果も期待できます。



重度・慢性炎症は皮膚科受診を優先

強い痛みやかゆみ、慢性的な炎症がある場合は、迷わず皮膚科の受診を優先するのが良いでしょう。早期に適切な治療を行うことが、結果として健康面・費用面ともに、最も負担を少なくする賢い選択といえます。



乾燥肌・敏感肌のスキンケア費用と一般的なスキンケア費用を比較

乾燥肌・敏感肌のスキンケア費用は、肌トラブルを防ぐためにセラミド配合などの高保湿・低刺激なアイテムを選ぶ必要があります。



乾燥肌・敏感肌のスキンケア費用

市販品と処方薬を併用した場合の、1ヶ月のスキンケア費用を試算しました。



・ドラッグストアなどでスキンケア品を一式揃えた場合：約3000～5000円

・保険診療で処方薬をもらった場合：約1500～3000円

・合計の目安：約4500～8000円

医療ケアが全額自己負担になる場合は、総額が1万円を超えるケースもあります。



一般的なスキンケア費用

株式会社クロコスの調査データによると、一般的な人が1ヶ月にスキンケアにかける価格帯の割合は以下のとおりです。



・1001～5000円：59.2パーセント

・1000円以下：19.5パーセント

・5001～1万円：15.6パーセント

全体の約8割がスキンケア代を「月5000円以下」に収めていることが分かります。



比較で分かる、乾燥肌・敏感肌のスキンケア費用のかけ方

乾燥肌・敏感肌であっても、医療品に保険が適用されれば毎月のコストは4500～8000円に収まります。つまり、節約重視であれば一般的なスキンケア費の相場（5000円前後）と大きく変わりません。



費用例） ・クレンジング、洗顔料（高価格寄り）：低刺激性の商品を選ぶ。

・化粧水、保湿剤（低価格寄り）：保湿重視の商品または皮膚科の処方薬を活用する。

まとめ

乾燥肌や敏感肌のスキンケアは、肌の水分を奪わないためのクレンジング選びにこだわり、保湿はプチプラの実力派や、保険適用の処方薬を取り入れることで、一般的な美容費と同等のコストに抑えることが可能です。

かゆみや赤みが慢性化しているなどの「医療ケアが必要なサイン」を見極め、早めに皮膚科を受診してプロの力を借りることが、健やかな肌への一番の近道となるでしょう。



出典

一般社団法人くすりの適正使用協議会 くすりのしおり

株式会社クロコス 【リアル調査】みんなの美容費は月いくら？2023年最新の1ヶ月のスキンケア費用＆女性がもっともお金をかけているアイテムを調査！（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー