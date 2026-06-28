埼玉県春日部市は２２日、一人暮らしの高齢者ら約４８０人を対象に実施している配食サービスを一時停止した。

配食業務を委託していた業者が経営悪化により、近くさいたま地裁越谷支部に破産申請する見通しとなった。市は新たな業者の確保を急いでいる。

市によると、経営破綻したのは合同会社「ＦＵＫＡＴＡ」（越谷市）。配食サービスの「シルバーライフ」（東京）がフランチャイズ方式で全国展開する「配食のふれ愛」の東埼玉店を運営していた。２１日、合同会社側からメールで営業停止の連絡があり、２２日以降の配食ができなくなった。

合同会社の代理人弁護士によると、資金繰りが悪化し、従業員の確保も困難になったため、２０日の業務を最後に事業所を閉鎖した。

配食サービスは介護保険の地域支援事業交付金を活用したもので、食事の用意が困難な一人暮らしの高齢者らが対象。１食４００円の負担で１週間に６食までの配達を受けられる。

シルバーライフは、希望者が別の加盟店などから臨時の配食を受けられるよう対応しているという。市の担当者は「一日でも早くサービスを引き継ぐ業者を見つけたい」としている。