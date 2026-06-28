ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦前に報道陣に対応。大谷翔平投手（31）の後を打つ「2番」について持論を展開した。

今季、2番打者は新加入のタッカーからスタートしたが、調子が上がってこない状態を受け、4月下旬からはフリーマンが、さらに5月中旬からはベッツが入った。現状では、パヘスが2番で機能している。2番が固定できない現状を問われた指揮官は「答えは分からない」としながらも「“翔平の後ろを打つ”ということが理由ではないと言いたい。ただ、打席に立つ彼をネクストから見ていると、特別なことが起きる。それが心理面に影響しないとは言い切れない。でも答えは分からないし、誰かがそこを担わないといけない」と大谷の後の難しさについても言及した。

実績、経験とも豊富で、シーズン中盤戦に向けて確実に状態を上げてきたベッツが適任とも言えるが「今の位置は気に入っている。正直、4番でも5番でも打てると思う」と中軸を任せている現状を変更する予定はなし。

「事実として、4番に打順を下げてから打ち始めた。心理的にそれが結びついたのかは、本人への質問だと思う。ただ、事実としては、そこから打撃は良くなった」と