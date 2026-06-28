スズキの「小さい高級SUV」がスゴい！

スズキのコンパクトSUV「e VITARA（イー ビターラ）」が、2026年1月に発売されました。

eビターラはスズキとして初めての量産型バッテリーEV（BEV／電気自動車）であり、同社の電動化戦略において重要な役割を担う車両として位置づけられています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「小さい高級SUV」です！（30枚以上）

コンパクトなボディと質感の高いインテリアを組み合わせた、「小さい高級SUV」ともいえるeビターラですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。

コンセプトには「Emotional Versatile Cruiser（エモーショナル・バーサタイル・クルーザー）」が採用されており、デザイン、走行性能、そして4WD技術が総合的に高められました。

走りの基盤となるのは、BEV専用に新開発されたプラットフォーム「HEARTECT-e（ハーテクトe）」です。この骨組みには、従来の約2倍の量となる高ハイテン材（高張力鋼板）が使用されており、それによって車体の軽量化と高い剛性を両立。

また、BEVが影響を受けやすい冬場の寒さへの対策も盛り込まれており、ヒートポンプシステムやバッテリーウォーマーに加えて、充電効率を補助する「バッテリー昇温機能」などを搭載しています。

これらを備えたことにより、外気温が0度の環境においても、エコモード時の航続距離の低下を約10％に抑えるなど、実用的な性能が確保されました。

さらに、走行性能における特徴としては、スズキが「ジムニー」などで長年培ってきた四輪駆動技術をEV向けに進化させた「ALLGRIP-e（オールグリップe）」が挙げられます。

これは前後に配置された2つのモーターを独立して制御するシステムであり、路面の状況に合わせて適切なパワーを配分するため、安定した走行が可能。

モード選択においては、通常の走行に適した「オートモード」だけでなく、悪路でタイヤが空転した際にブレーキ制御によって脱出を支援する「トレイルモード」も備わっています。

その結果、4WDモデルの登坂能力は2WDモデルの約1.4倍に達しているほか、静止状態から時速100キロまで7.4秒で加速する性能を実現しました。

一方、外観に関しては「High-Tech ＆ Adventure」をテーマとした力強いデザインが特徴的で、3本のラインが発光するランプや、空力性能を考慮した18インチホイールなどを採用した、独自のスタイルを実現。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mmとなっており、日本の道路環境でも扱いやすい大きさに設計されました。

内装は、ブラウンのカラーが取り入れられた、モダンで質感の高級感のある仕立てが目を引きます。斬新かつ機能的な「インテグレートディスプレイ」や新しい形状のステアリングが配置されているほか、宙に浮いたようなセンターコンソールによって便利な収納スペースが作られました。

さらに夜間に室内を照らすアンビエントライトが備わるなど、SUVとしての機能性と落ち着いた雰囲気が組み合わされた仕上がりとなっています。

※ ※ ※

eビターラの価格（消費税込）は399万3000円から492万8000円です。

国の補助金対象となっており、2026年4月1日から2026年12月31日までの期間に登録を完了すれば、127万円のCEV補助金を受給することができます。

一方、2027年1月1日以降の登録になると交付額が98万円に減少するため、購入を検討している人にとっては、まさに今が絶好のタイミングであるといえそうです。