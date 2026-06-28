日本代表は２７日（日本時間２８日）、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝同３０日、米国・ヒューストン）へ向けてベースキャンプ地の同国・ナッシュビルでトレーニングを行い、３２強決戦の地へ移動した。

前日は１次リーグ最終戦スウェーデン戦で出番のなかったＭＦ佐野海舟（マインツ）、ＤＦ冨安健洋（アヤックス）らの調整となった中、ナッシュビルでの練習が最後となったこの日は練習冒頭が報道陣に非公開となる異例の措置。メンバーが揃ってブラジルに向けた戦術確認に時間を費やしたとみられる。

その後、公開となり、スウェーデン戦の前半で太もも裏の違和感で途中交代したＤＦ板倉滉（アヤックス）が別メニューで調整。練習後、「全然できたとは思うが、明日１日で調整できれば。今日は中（室内）になった」と語り、患部の違和感は残っているとしたが「思ったより悪くない。試合後に悪化もしていない」と説明した。

左ヒザを負傷しているＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は、ピッチでランニングを行うなど引き続き、個人メニューをこなした。ブラジル戦の出場は厳しい状況だが、チームメートとともにヒューストンへ移動。仲間を信じて再びＷ杯のピッチを目指している。