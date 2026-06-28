１次リーグＬ組の第３戦２試合が行われた。イングランドがパナマに勝利し１位で通過。２戦を終えて勝ち点３だったクロアチアが同４のガーナに競り勝ち、逆転で２位通過し、ガーナは３位に転落した。勝ち点４、得失点差０で、各組３位（計１２チーム）のうち決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる上位８チーム入りを確定させた。

Ｌ組を終えて、残すはＫ、Ｊの２組４試合。各組３位のうち６番手のセネガルまでが決勝Ｔ進出を決めた。７番手はイラン（勝ち点３、得失点差０）、８番手に韓国（勝ち点３、得失点差−１）が控える。

８番手の韓国は日本時間２８日午前８時３０分開始のＫ組コンゴ―ウズベキスタンで、試合前の時点で勝ち点１のコンゴが勝てば敗退が決定する。ウズベキスタンが６点差以上をつけて勝利した場合も敗退。コンゴが引き分けか５点差以内の負けであれば、同午前１１時開始のＪ組アルジェリア―オーストリアの結果に委ねられる。

◆各組３位の順位（Ｌ組第３戦終了時）

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉スウェーデン ４ ０

〈２〉ガーナ ４ ０

〈３〉エクアドル ４ ０

〈４〉ボスニアＨ ４ −１

〈５〉パラグアイ ４ −２

〈６〉セネガル ３ ＋２

〈７〉イラン ３ ０

〈８〉韓 国 ３ −１

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〈９〉※アルジェリア ３ −２

〈１０〉スコットランド３ −３

〈１１〉ウルグアイ ２ ー１

〈１２〉※コンゴ １ −１

※は２試合のみ

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる