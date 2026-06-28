【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図

台風７号や８号の「ダブル台風」が去ったばかりですが、次の「台風のたまご＝熱帯低気圧」が気象庁発表の予想天気図に現れました。しかも、この「熱帯低気圧」は２つも発生する予想で、シミュレーション画像で発達しながら進んできそうです。

を画像で掲載しています。

【予想天気図】低圧部 → 熱帯低気圧 → 台風 の順に発達

気象庁の２８日（日）予想天気図で、南の海上に「TD」は「熱帯低気圧」、「L」は「低圧部」が現れました。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していませんが、低気圧と同じ『低（L）』マークで表されます。『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。

予想天気図では２９日（月）になると、２８日（日）で東側にあった低圧部の「L」が発達し熱帯低気圧「TD」となっており、対流活動が活発なことを意味しています。

雨と風シミュレーション７月８日（水）まで

「反時計回りの渦」が現れる前から、日本付近には「梅雨前線」による雨域が予想されています。

「反時計回りの渦」は、７月２日（木）ごろから画面右下に出現し、サイパンやグアムを直撃し、かなり発達しながら日本の南の海上を西に進む予想です。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 （７月４日（土）まで）

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

６月２９日（月）３０日（火）と雨は小康状態ですが、７月になると雨の予報が多くなっています。

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