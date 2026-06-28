25m泳げない子は「手首の角度」に問題あり？多くの人がミスしがちなストロークの間違いとは【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

最後の最後にミスしやすい 手首を「逆向き」にして押し切る

実は、腕を回している間に「手首の角度」を少しずつ変化させる必要があります。

ざっくりと説明をすると、手を水に入れるときは「下向き」、水をかくときは「やや斜め下方向」、水を押し出すときは「足の方向」にするのが理想です。水から手を出すときに、プールサイドから陸へ上がるときと同じ手の向きにすることで、しっかりと水を押し切れます。これは、腕の回転と連動して「水をとらえるためにベストな手首の角度」も変化するからです。でも、この手首の角度に関するテクニックは中～上級レベルのお話です。25ｍ以上泳げるヒトであっても、写真のように、最後に手首が逆を向いてしまうヒトが多くいます。

というわけで、25ｍを泳ぎきることが目標なのであれば、この話は一度、忘れてしまってもＯＫ。「丸い円を描くように腕全体で水をとらえて、最後にぐっと押す」くらいのイメージで充分です。

＼腕の動きとともに手首の角度も変えていく／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン