人気レースクイーンの根岸しおり（29）が28日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。

浴衣姿でうちわを手に縁側に座っている写真をアップするとともに、各地で地震が起こっていることを気にかけ、「皆が無事でありますように…」とつづった。

ハッシュタグでは「浴衣」「撮影」「縁側」「RQ」「ラウンドガール」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「魅力満載 綺麗美人」「凄くお似合いで可愛い」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「めんこい」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」などで活動している。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。

愛称は「ねぎしお」。埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。