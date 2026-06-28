元日向坂46で女優の影山優佳（25）が28日までに自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグの観戦を終え、帰国したことを報告した。

大会をライブ配信するDAZNの現地リポーターとして日本代表を取材し、米国滞在中の街歩きなどのオフショットもSNSに投稿していた影山は「帰国しました！ これは我が家のもんじゃです！」と帰国を報告し、大きな鉄板でつくられたもんじゃ焼きとの2ショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「1次リーグだけの予定だったのか 決勝トーナメントもいてほしかった」「応援団女神がいない。ここぞの一戦ブラジルは、どうなる。ちょっと心配している」「決勝まで現地に居て勝利の女神になってほしかった」「あれ？帰って来ちゃったの？これからが本当の勝負なのに 勝利の女神が帰国しちゃダメでしょ 笑」などの声が寄せられている。

影山は芸能界屈指のサッカー好きとして知られる。2022年のサッカーW杯カタール大会でアルゼンチンの優勝を含め、数々の予想を的中させ“勝利の女神”として注目を集めた。