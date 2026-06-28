61歳・近藤真彦、韓国ソウルで初ソロ公演 現地番組に出演して話題→マッチ・コール 40年前の秘話も明かす
歌手の近藤真彦（61）が27日、韓国・ソウルのブルースクエア「ウリWONバンキングホール」で『番外編 島って行こうぜ！in 韓国・ソウル〜おマッチしてます2026』と題したコンサートを行った。デビューして47年、近藤が韓国でコンサートを開いたのは初めて。1300人の会場は即日完売となり、詰めかけたファンからは“マッチ・コール”の声援が巻き起こった。
【LIVE写真】近藤真彦、韓国で熱唱！
今回の韓国コンサートは、5月9日の沖縄・石垣島を皮切りに、新潟・佐渡島（5月30日）、島根・隠岐島（6月6日）、兵庫・淡路島（6月13、14日）で繰り広げてきた“島ツアー”の番外編として企画されたもの。
コンサート開催の背景には、昨年来からの韓国での再人気があった。2024年にMBNで放送された『日韓歌王戦』に出演し、卓越した歌唱力で韓国で注目を集める“10代の日本人アーティスト”住田愛子（18）がダンサーをバックに従え近藤の代表曲「ギンギラギンにさりげなく」（1981年）を熱唱したところ、同曲に一気に脚光が集まった。
住田の出演映像は現在までに再生回数は韓国内で1400万回にも迫る勢いとなり、近藤も自ら渡韓してテレビ番組『日韓トップテンショー』（MBN）に初めて出演。さらに『日韓歌王戦』にも審査員として登場。さらに、昨年の日本テレビ『ザ・ミュージック・デー』では、韓国グループ・TWSとの国境を超えた共演で「ギンギラギンにさりげなく」を披露した。
「ギンギラギンにさりげなく」は、発売当時から韓国でも人気が高かったという。近藤によると「もう40年前になるけど、韓国ではローラースケートがはやっていて、そのローラースケート場で流れてていたのが、この曲だったんです。近藤真彦という名前以上に曲の方が売れていた」と振り返っていた。
「大将」で幕を開けたコンサートは、デビュー曲「スニーカーぶる〜す」から「ブルージーンズメモリー」「愚か者」、そして「ギンギラギンにさりげなく」など、2時間にわたって23曲を力一杯歌い上げた。近藤は「韓国のアーティストが日本でコンサートを開く時は、日本語の勉強してきて本当にすごいと思う。それに比べたら、僕は、まだまだ韓国の勉強が足りないなと実感した」と苦笑いしていた。
28日にはファンミーティングも開催する。
【LIVE写真】近藤真彦、韓国で熱唱！
今回の韓国コンサートは、5月9日の沖縄・石垣島を皮切りに、新潟・佐渡島（5月30日）、島根・隠岐島（6月6日）、兵庫・淡路島（6月13、14日）で繰り広げてきた“島ツアー”の番外編として企画されたもの。
住田の出演映像は現在までに再生回数は韓国内で1400万回にも迫る勢いとなり、近藤も自ら渡韓してテレビ番組『日韓トップテンショー』（MBN）に初めて出演。さらに『日韓歌王戦』にも審査員として登場。さらに、昨年の日本テレビ『ザ・ミュージック・デー』では、韓国グループ・TWSとの国境を超えた共演で「ギンギラギンにさりげなく」を披露した。
「ギンギラギンにさりげなく」は、発売当時から韓国でも人気が高かったという。近藤によると「もう40年前になるけど、韓国ではローラースケートがはやっていて、そのローラースケート場で流れてていたのが、この曲だったんです。近藤真彦という名前以上に曲の方が売れていた」と振り返っていた。
「大将」で幕を開けたコンサートは、デビュー曲「スニーカーぶる〜す」から「ブルージーンズメモリー」「愚か者」、そして「ギンギラギンにさりげなく」など、2時間にわたって23曲を力一杯歌い上げた。近藤は「韓国のアーティストが日本でコンサートを開く時は、日本語の勉強してきて本当にすごいと思う。それに比べたら、僕は、まだまだ韓国の勉強が足りないなと実感した」と苦笑いしていた。
28日にはファンミーティングも開催する。