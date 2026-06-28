今回は、元妻と娘に完全に見捨てられた男性のエピソードを紹介します。

元妻と復縁できると思ったのに…

「俺はギャンブルが趣味で、そのせいで多額の借金があります。これまで妻に借金を肩代わりしてもらっていましたが、ある日妻に突然『あんたと離婚したい』と言われ、妻は娘と一緒に家を出ていきました。

そして離婚後、一生懸命元妻に借りた金を返しています。そうすれば、いつか元妻は俺のもとに帰ってきてくれると思ったからです。そこで元妻に電話で復縁をもちかけましたが、『あんたと復縁なんかするわけないでしょ？』『あんたはもういらない人間なの……』と言われ、また娘には『パパとなんか話したくないし会いたくない』と言われ、ショックで生きる気力がないです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ 元奥さんとしては、多額の借金を肩代わりさせた夫をそう簡単に許せるわけがないですよね。まだ借金を全額返していないのに、復縁なんて無理でしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。