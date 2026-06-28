「頼りになるな」織田裕二が“天才ヒロイン”小野花梨を絶賛！複雑な作業を圧巻の早口で説明＜ドラマ『ダブルエッジ』＞

織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演を務めたテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が6月27日（土）に放送された。

本作は、織田演じる車いすに乗った元捜査一課刑事・郡司孝介が主人公。かつて捜査一課のエースだった郡司は、3年前に連続殺人鬼・馬飼野隆一（音尾琢真）と接触した現場で刺されてしまった。これをきっかけに郡司は、所轄の生活安全課へ異動。一方、郡司に撃たれた馬飼野は、海に落下して命を落としたと思われていた。

しかし物語冒頭、馬飼野の手口とよく似た殺人事件が新たに発生。馬飼野と唯一接触していた郡司は捜査一課に呼び戻され、ASD（自閉スペクトラム症）をもつ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（小野花梨）とタッグを組み、この難解な事件に挑むことになる。

作中では、天才的な頭脳をもつヒロイン・華瑠が、郡司に早口で作業を説明するなど印象的な場面が続々登場。複雑な役どころの華瑠を見事に演じた小野は、織田からの称賛を受けていた。

【映像】新たな凸凹コンビが誕生！

◆腕時計の時間のズレを瞬時に指摘！

3年前に連続殺人鬼・馬飼野と対峙した際に刺され、それ以来車いす生活を送っている郡司。あるとき郡司がカフェでドリンクをテイクアウトして店を出ると、イヤホンをした女性とぶつかってしまった。

するとその女性＝華瑠は、郡司の腕時計を見るやいきなり「13秒、遅れてます」と指摘。どこか独特の雰囲気を漂わせながら、その場を去っていった。

そして郡司は、馬飼野の手口と似た事件が発生したことで、捜査本部を指揮する管理官・国領克俊（津田健次郎）から呼び戻され、この事件の捜査を担当することに。

その後郡司は華瑠と再会し、彼女が警視庁捜査二課・財務捜査官であることを知る。郡司が華瑠のいる部屋を訪ねると、彼女は郡司が部屋に入ってきたことも気づかないほどの凄まじい集中力でパソコンのキーボードを打っていた。

郡司が「今忙しい？」と訪ねると、華瑠は「スマートフォンをモバイルブリッジングツールで保存データを抽出した上で可視化し…」と複雑な作業工程を早口でスラスラと説明してみせる。

その後、郡司は華瑠の能力を高く買い、彼女を自身のサポート役に抜擢。異色のコンビが事件の真相に迫っていく姿が描かれた。

今回の撮影にあたり郡司役の織田は、華瑠は役として“さじ加減が大変な役”だと思っていたというが、それを見事に乗り越えた小野を見て「頼りになるな」「相棒だな」と感じたという話を語っていたとのこと。織田も絶賛した小野の名演は必見だ。