コンゴ民主共和国vsウズベキスタン スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](アトランタ)
※08:30開始
<出場メンバー>
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 7 ナタナエル・ムブク
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 9 ブライアン チペンガ
MF 14 ノア・サディキ
FW 17 セドリック・バカンブ
FW 20 ヨアン・ウィサ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 11 ガエル カクタ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 25 エド カイェンベ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
[ウズベキスタン]
先発
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 3 ホジャクバル アリヨノフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 1 ウトキル ユスポフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 24 ベフルズ カリモフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
※08:30開始
<出場メンバー>
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 7 ナタナエル・ムブク
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 9 ブライアン チペンガ
MF 14 ノア・サディキ
FW 17 セドリック・バカンブ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 11 ガエル カクタ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 25 エド カイェンベ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
[ウズベキスタン]
先発
GK 12 アブドゥヴォヒド ネマトフ
DF 2 アブドゥコディル・フサノフ
DF 5 ルスタム アシュルマトフ
DF 26 ジャホンギル ウロゾフ
MF 3 ホジャクバル アリヨノフ
MF 6 アクマル モズゴヴォイ
MF 7 オタベク シュクロフ
MF 13 シェルゾド ナスルラエフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 22 アボスベク ファイズラエフ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
控え
GK 1 ウトキル ユスポフ
GK 16 ボティラリ エルガシェフ
DF 4 ファルーフ サイフィエフ
DF 15 ウマルベク エシュムロドフ
DF 24 ベフルズ カリモフ
DF 25 アヴァズベク ウルマサリエフ
MF 8 ジャムシド イスカンデロフ
MF 9 オディルジョン ハムロベコフ
MF 11 オストン ウルノフ
MF 18 アブドゥラー アブドゥラエフ
MF 19 アジズジョン ガニエフ
MF 23 シェルゾド エサノフ
FW 10 R. Jiyanov
FW 20 アジズベク アモノフ
FW 21 イゴール セルゲエフ
監督
カンナヴァーロファビオ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります