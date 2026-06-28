コロンビアvsポルトガル スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](マイアミ)
※08:30開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 22 デイベル・マチャド
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 10 ハメス・ロドリゲス
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 18 ウィラー ディッタ
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 25 ルイス・スアレス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 21 ルベン・ネベス
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 4 トマス アラウージョ
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
※08:30開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 22 デイベル・マチャド
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 10 ハメス・ロドリゲス
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 18 ウィラー ディッタ
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 25 ルイス・スアレス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 21 ルベン・ネベス
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 4 トマス アラウージョ
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります