[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](マイアミ)

※08:30開始

<出場メンバー>

[コロンビア]

先発

GK 12 カミロ ヴァルガス

DF 3 ジョン・ルクミ

DF 4 サンティアゴ・アリアス

DF 22 デイベル・マチャド

DF 23 ダビンソン・サンチェス

MF 11 ジョン・アリアス

MF 14 グスタボ・プエルタ

MF 16 ジェフェルソン・レルマ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ジョン・コルドバ

FW 10 ハメス・ロドリゲス

控え

GK 1 ダビド・オスピナ

GK 24 アルヴァロ モンテーロ

DF 2 ダニエル・ムニョス

DF 13 ジェリー・ミナ

DF 17 ホアン・モヒカ

DF 18 ウィラー ディッタ

MF 5 ケヴィン カスターニョ

MF 6 リカルド リオス

MF 8 ホルヘ カラスカル

MF 15 ファン ポルティージャ

MF 20 フアン キンテロ

MF 21 ハミントン カンパス

FW 19 クチョ・エルナンデス

FW 25 ルイス・スアレス

FW 26 アンドレス ゴメス

監督

ネストル ロレンソ

[ポルトガル]

先発

GK 1 ディオゴ・コスタ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 13 レナト・ベイガ

DF 20 ジョアン・カンセロ

DF 25 ヌーノ・メンデス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 11 ジョアン・フェリックス

MF 18 ペドロ・ネト

MF 21 ルベン・ネベス

MF 23 ビティーニャ

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

控え

GK 12 ジョゼ・サ

GK 22 ルイ・シウバ

DF 2 ネウソン・セメド

DF 4 トマス アラウージョ

DF 5 ディオゴ・ダロト

DF 14 ゴンサロ・イナシオ

MF 6 マテウス・ヌネス

MF 10 ベルナルド・シウバ

MF 15 ジョアン・ネベス

MF 24 サムエル・コスタ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 16 フランシスコ・トリンコン

FW 17 ラファエル・レオン

FW 19 ゴンサロ・ゲデス

FW 26 フランシスコ・コンセイソン

監督

ロベルト マルティネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります