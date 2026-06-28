信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ＳＢ、ソニーＦＧ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 60,556 252,229 42.61
２．<9434> ＳＢ 9,938 45,393 12.04
３．<8729> ソニーＦＧ 5,966 118,673 15.56
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 2,131 14,196 5.46
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,603 16,819 1.90
６．<7203> トヨタ 1,407 22,808 9.91
７．<6758> ソニーＧ 1,231 12,215 61.35
８．<5016> ＪＸ金属 1,086 21,258 9.17
９．<8750> 第一ライフ 1,024 8,312 12.03
10．<5803> フジクラ 946 29,524 20.56
11．<8316> 三井住友ＦＧ 898 10,429 13.49
12．<9501> 東電ＨＤ 892 85,830 67.97
13．<4755> 楽天グループ 880 26,378 35.24
14．<2146> ＵＴ 779 7,001 10.88
15．<3687> Ｆスターズ 742 3,144 3.51
16．<8346> 東邦銀 693 2,052 12.50
17．<8035> 東エレク 619 1,569 3.62
18．<8031> 三井物 603 4,472 27.59
19．<8267> イオン 591 6,568 2.85
20．<3315> 日本コークス 563 11,159 8.11
21．<3656> ＫＬａｂ 554 14,950 2.76
22．<7261> マツダ 546 4,192 8.13
23．<9104> 商船三井 526 2,714 12.50
24．<4005> 住友化 510 11,051 20.32
25．<6762> ＴＤＫ 470 4,717 9.01
26．<8308> りそなＨＤ 453 3,162 5.23
27．<6754> アンリツ 452 1,269 23.38
28．<7974> 任天堂 441 14,820 24.75
29．<9101> 郵船 440 2,010 7.53
30．<6753> シャープ 431 4,971 1.88
31．<2432> ディーエヌエ 424 2,962 45.57
32．<2181> パーソルＨＤ 419 2,842 14.10
33．<8058> 三菱商 410 6,085 6.25
34．<8698> マネックスＧ 395 6,518 4.31
35．<2914> ＪＴ 378 2,498 20.01
36．<6376> 日機装 365 1,106 10.10
37．<9107> 川崎汽 361 2,157 3.68
38．<4344> ソースネクス 347 7,361 2.77
39．<7532> パンパシＨＤ 334 3,599 0.71
40．<1605> ＩＮＰＥＸ 334 3,744 15.47
41．<4751> サイバー 323 3,082 47.13
42．<5991> ニッパツ 318 1,180 33.45
43．<5802> 住友電 317 2,207 16.27
44．<3563> Ｆ＆ＬＣ 302 675 5.32
45．<6058> ベクトル 295 1,951 36.48
46．<9022> ＪＲ東海 274 1,289 3.44
47．<3038> 神戸物産 269 2,524 20.11
48．<7267> ホンダ 261 8,955 11.07
49．<7220> 武蔵精密 260 599 6.39
50．<6479> ミネベア 253 1,980 12.79
株探ニュース
※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 60,556 252,229 42.61
２．<9434> ＳＢ 9,938 45,393 12.04
３．<8729> ソニーＦＧ 5,966 118,673 15.56
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 2,131 14,196 5.46
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,603 16,819 1.90
６．<7203> トヨタ 1,407 22,808 9.91
７．<6758> ソニーＧ 1,231 12,215 61.35
８．<5016> ＪＸ金属 1,086 21,258 9.17
９．<8750> 第一ライフ 1,024 8,312 12.03
10．<5803> フジクラ 946 29,524 20.56
11．<8316> 三井住友ＦＧ 898 10,429 13.49
12．<9501> 東電ＨＤ 892 85,830 67.97
13．<4755> 楽天グループ 880 26,378 35.24
14．<2146> ＵＴ 779 7,001 10.88
15．<3687> Ｆスターズ 742 3,144 3.51
16．<8346> 東邦銀 693 2,052 12.50
17．<8035> 東エレク 619 1,569 3.62
18．<8031> 三井物 603 4,472 27.59
19．<8267> イオン 591 6,568 2.85
20．<3315> 日本コークス 563 11,159 8.11
21．<3656> ＫＬａｂ 554 14,950 2.76
22．<7261> マツダ 546 4,192 8.13
23．<9104> 商船三井 526 2,714 12.50
24．<4005> 住友化 510 11,051 20.32
25．<6762> ＴＤＫ 470 4,717 9.01
26．<8308> りそなＨＤ 453 3,162 5.23
27．<6754> アンリツ 452 1,269 23.38
28．<7974> 任天堂 441 14,820 24.75
29．<9101> 郵船 440 2,010 7.53
30．<6753> シャープ 431 4,971 1.88
31．<2432> ディーエヌエ 424 2,962 45.57
32．<2181> パーソルＨＤ 419 2,842 14.10
33．<8058> 三菱商 410 6,085 6.25
34．<8698> マネックスＧ 395 6,518 4.31
35．<2914> ＪＴ 378 2,498 20.01
36．<6376> 日機装 365 1,106 10.10
37．<9107> 川崎汽 361 2,157 3.68
38．<4344> ソースネクス 347 7,361 2.77
39．<7532> パンパシＨＤ 334 3,599 0.71
40．<1605> ＩＮＰＥＸ 334 3,744 15.47
41．<4751> サイバー 323 3,082 47.13
42．<5991> ニッパツ 318 1,180 33.45
43．<5802> 住友電 317 2,207 16.27
44．<3563> Ｆ＆ＬＣ 302 675 5.32
45．<6058> ベクトル 295 1,951 36.48
46．<9022> ＪＲ東海 274 1,289 3.44
47．<3038> 神戸物産 269 2,524 20.11
48．<7267> ホンダ 261 8,955 11.07
49．<7220> 武蔵精密 260 599 6.39
50．<6479> ミネベア 253 1,980 12.79
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