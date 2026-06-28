　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月19日信用買い残の6月12日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1553銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　60,556　　252,229　　 42.61
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　9,938　　 45,393　　 12.04
３．<8729> ソニーＦＧ 　　　　5,966　　118,673　　 15.56
４．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　2,131　　 14,196　　　5.46
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　1,603　　 16,819　　　1.90
６．<7203> トヨタ 　　　　　　1,407　　 22,808　　　9.91
７．<6758> ソニーＧ 　　　　　1,231　　 12,215　　 61.35
８．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,086　　 21,258　　　9.17
９．<8750> 第一ライフ 　　　　1,024　　　8,312　　 12.03
10．<5803> フジクラ 　　　　　　946　　 29,524　　 20.56
11．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　898　　 10,429　　 13.49
12．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　892　　 85,830　　 67.97
13．<4755> 楽天グループ 　　　　880　　 26,378　　 35.24
14．<2146> ＵＴ 　　　　　　　　779　　　7,001　　 10.88
15．<3687> Ｆスターズ 　　　　　742　　　3,144　　　3.51
16．<8346> 東邦銀 　　　　　　　693　　　2,052　　 12.50
17．<8035> 東エレク 　　　　　　619　　　1,569　　　3.62
18．<8031> 三井物 　　　　　　　603　　　4,472　　 27.59
19．<8267> イオン 　　　　　　　591　　　6,568　　　2.85
20．<3315> 日本コークス 　　　　563　　 11,159　　　8.11
21．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　554　　 14,950　　　2.76
22．<7261> マツダ 　　　　　　　546　　　4,192　　　8.13
23．<9104> 商船三井 　　　　　　526　　　2,714　　 12.50
24．<4005> 住友化 　　　　　　　510　　 11,051　　 20.32
25．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　470　　　4,717　　　9.01
26．<8308> りそなＨＤ 　　　　　453　　　3,162　　　5.23
27．<6754> アンリツ 　　　　　　452　　　1,269　　 23.38
28．<7974> 任天堂 　　　　　　　441　　 14,820　　 24.75
29．<9101> 郵船 　　　　　　　　440　　　2,010　　　7.53
30．<6753> シャープ 　　　　　　431　　　4,971　　　1.88
31．<2432> ディーエヌエ 　　　　424　　　2,962　　 45.57
32．<2181> パーソルＨＤ 　　　　419　　　2,842　　 14.10
33．<8058> 三菱商 　　　　　　　410　　　6,085　　　6.25
34．<8698> マネックスＧ 　　　　395　　　6,518　　　4.31
35．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　378　　　2,498　　 20.01
36．<6376> 日機装 　　　　　　　365　　　1,106　　 10.10
37．<9107> 川崎汽 　　　　　　　361　　　2,157　　　3.68
38．<4344> ソースネクス 　　　　347　　　7,361　　　2.77
39．<7532> パンパシＨＤ 　　　　334　　　3,599　　　0.71
40．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　334　　　3,744　　 15.47
41．<4751> サイバー 　　　　　　323　　　3,082　　 47.13
42．<5991> ニッパツ 　　　　　　318　　　1,180　　 33.45
43．<5802> 住友電 　　　　　　　317　　　2,207　　 16.27
44．<3563> Ｆ＆ＬＣ 　　　　　　302　　　　675　　　5.32
45．<6058> ベクトル 　　　　　　295　　　1,951　　 36.48
46．<9022> ＪＲ東海 　　　　　　274　　　1,289　　　3.44
47．<3038> 神戸物産 　　　　　　269　　　2,524　　 20.11
48．<7267> ホンダ 　　　　　　　261　　　8,955　　 11.07
49．<7220> 武蔵精密 　　　　　　260　　　　599　　　6.39
50．<6479> ミネベア 　　　　　　253　　　1,980　　 12.79

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