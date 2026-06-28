信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、パンパシＨＤ、Ｊディスプレ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 4,071 14,717 0.09
２．<7532> パンパシＨＤ 2,311 5,071 0.71
３．<6740> Ｊディスプレ 2,195 17,376 3.22
４．<8698> マネックスＧ 1,010 1,514 4.31
５．<5016> ＪＸ金属 1,005 2,317 9.17
６．<6976> 太陽誘電 869 2,259 1.14
７．<9984> ＳＢＧ 761 4,087 8.04
８．<3097> 物語コーポ 531 1,277 0.16
９．<7599> ＩＤＯＭ 526 3,451 0.24
10．<9434> ＳＢ 506 3,771 12.04
11．<9757> 船井総研ＨＤ 400 837 0.64
12．<3436> ＳＵＭＣＯ 397 1,768 1.17
13．<6071> ＩＢＪ 362 794 0.73
14．<6981> 村田製 351 1,423 3.64
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 317 2,151 12.47
16．<3387> クリレスＨＤ 254 3,254 0.26
17．<4967> 小林製薬 251 517 0.26
18．<9722> 藤田観 249 1,521 0.14
19．<3950> ザ・パック 210 476 0.08
20．<8179> ロイヤルＨＤ 206 4,428 0.05
21．<4680> ラウンドワン 198 479 6.57
22．<9020> ＪＲ東日本 185 266 4.00
23．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 181 8,842 1.90
24．<285A> キオクシア 162 887 12.09
25．<6723> ルネサス 153 675 3.10
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 150 2,277 0.49
27．<4023> クレハ 148 198 3.00
28．<7936> アシックス 138 745 1.40
29．<6920> レーザーテク 137 510 1.92
30．<4062> イビデン 136 845 2.36
31．<6857> アドテスト 133 1,160 2.74
32．<3687> Ｆスターズ 130 896 3.51
33．<8411> みずほＦＧ 128 568 12.35
34．<3110> 日東紡 115 349 3.93
35．<4755> 楽天グループ 114 748 35.24
36．<2378> ルネサンス 112 399 0.38
37．<6571> ＱＢＮＨＤ 110 380 0.29
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 107 483 3.86
39．<9552> クオンツ総研 106 460 1.98
40．<7201> 日産自 105 1,455 25.75
41．<2931> ユーグレナ 104 2,703 1.35
42．<6330> 東洋エンジ 103 928 4.78
43．<6526> ソシオネクス 99 1,096 5.88
44．<7868> 広済堂ＨＤ 92 447 31.10
45．<6620> 宮越ＨＤ 91 409 1.37
46．<6869> シスメックス 91 308 6.62
47．<7211> 三菱自 91 509 18.43
48．<9672> 東競馬 91 124 0.82
49．<6078> バリューＨＲ 88 171 0.32
50．<544A> ＧＭＳ 88 448 1.10
株探ニュース
※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1553銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく 4,071 14,717 0.09
２．<7532> パンパシＨＤ 2,311 5,071 0.71
３．<6740> Ｊディスプレ 2,195 17,376 3.22
４．<8698> マネックスＧ 1,010 1,514 4.31
５．<5016> ＪＸ金属 1,005 2,317 9.17
６．<6976> 太陽誘電 869 2,259 1.14
７．<9984> ＳＢＧ 761 4,087 8.04
８．<3097> 物語コーポ 531 1,277 0.16
９．<7599> ＩＤＯＭ 526 3,451 0.24
10．<9434> ＳＢ 506 3,771 12.04
11．<9757> 船井総研ＨＤ 400 837 0.64
12．<3436> ＳＵＭＣＯ 397 1,768 1.17
13．<6071> ＩＢＪ 362 794 0.73
14．<6981> 村田製 351 1,423 3.64
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 317 2,151 12.47
16．<3387> クリレスＨＤ 254 3,254 0.26
17．<4967> 小林製薬 251 517 0.26
18．<9722> 藤田観 249 1,521 0.14
19．<3950> ザ・パック 210 476 0.08
20．<8179> ロイヤルＨＤ 206 4,428 0.05
21．<4680> ラウンドワン 198 479 6.57
22．<9020> ＪＲ東日本 185 266 4.00
23．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 181 8,842 1.90
24．<285A> キオクシア 162 887 12.09
25．<6723> ルネサス 153 675 3.10
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 150 2,277 0.49
27．<4023> クレハ 148 198 3.00
28．<7936> アシックス 138 745 1.40
29．<6920> レーザーテク 137 510 1.92
30．<4062> イビデン 136 845 2.36
31．<6857> アドテスト 133 1,160 2.74
32．<3687> Ｆスターズ 130 896 3.51
33．<8411> みずほＦＧ 128 568 12.35
34．<3110> 日東紡 115 349 3.93
35．<4755> 楽天グループ 114 748 35.24
36．<2378> ルネサンス 112 399 0.38
37．<6571> ＱＢＮＨＤ 110 380 0.29
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 107 483 3.86
39．<9552> クオンツ総研 106 460 1.98
40．<7201> 日産自 105 1,455 25.75
41．<2931> ユーグレナ 104 2,703 1.35
42．<6330> 東洋エンジ 103 928 4.78
43．<6526> ソシオネクス 99 1,096 5.88
44．<7868> 広済堂ＨＤ 92 447 31.10
45．<6620> 宮越ＨＤ 91 409 1.37
46．<6869> シスメックス 91 308 6.62
47．<7211> 三菱自 91 509 18.43
48．<9672> 東競馬 91 124 0.82
49．<6078> バリューＨＲ 88 171 0.32
50．<544A> ＧＭＳ 88 448 1.10
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