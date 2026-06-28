　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※6月19日信用売り残の6月12日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1553銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3197> すかいらーく 　　　4,071　　 14,717　　　0.09
２．<7532> パンパシＨＤ 　　　2,311　　　5,071　　　0.71
３．<6740> Ｊディスプレ 　　　2,195　　 17,376　　　3.22
４．<8698> マネックスＧ 　　　1,010　　　1,514　　　4.31
５．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,005　　　2,317　　　9.17
６．<6976> 太陽誘電 　　　　　　869　　　2,259　　　1.14
７．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　761　　　4,087　　　8.04
８．<3097> 物語コーポ 　　　　　531　　　1,277　　　0.16
９．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　526　　　3,451　　　0.24
10．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　506　　　3,771　　 12.04
11．<9757> 船井総研ＨＤ 　　　　400　　　　837　　　0.64
12．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　397　　　1,768　　　1.17
13．<6071> ＩＢＪ 　　　　　　　362　　　　794　　　0.73
14．<6981> 村田製 　　　　　　　351　　　1,423　　　3.64
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　317　　　2,151　　 12.47
16．<3387> クリレスＨＤ 　　　　254　　　3,254　　　0.26
17．<4967> 小林製薬 　　　　　　251　　　　517　　　0.26
18．<9722> 藤田観 　　　　　　　249　　　1,521　　　0.14
19．<3950> ザ・パック 　　　　　210　　　　476　　　0.08
20．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　　206　　　4,428　　　0.05
21．<4680> ラウンドワン 　　　　198　　　　479　　　6.57
22．<9020> ＪＲ東日本 　　　　　185　　　　266　　　4.00
23．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　　181　　　8,842　　　1.90
24．<285A> キオクシア 　　　　　162　　　　887　　 12.09
25．<6723> ルネサス 　　　　　　153　　　　675　　　3.10
26．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　150　　　2,277　　　0.49
27．<4023> クレハ 　　　　　　　148　　　　198　　　3.00
28．<7936> アシックス 　　　　　138　　　　745　　　1.40
29．<6920> レーザーテク 　　　　137　　　　510　　　1.92
30．<4062> イビデン 　　　　　　136　　　　845　　　2.36
31．<6857> アドテスト 　　　　　133　　　1,160　　　2.74
32．<3687> Ｆスターズ 　　　　　130　　　　896　　　3.51
33．<8411> みずほＦＧ 　　　　　128　　　　568　　 12.35
34．<3110> 日東紡 　　　　　　　115　　　　349　　　3.93
35．<4755> 楽天グループ 　　　　114　　　　748　　 35.24
36．<2378> ルネサンス 　　　　　112　　　　399　　　0.38
37．<6571> ＱＢＮＨＤ 　　　　　110　　　　380　　　0.29
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 　　　　　107　　　　483　　　3.86
39．<9552> クオンツ総研 　　　　106　　　　460　　　1.98
40．<7201> 日産自 　　　　　　　105　　　1,455　　 25.75
41．<2931> ユーグレナ 　　　　　104　　　2,703　　　1.35
42．<6330> 東洋エンジ 　　　　　103　　　　928　　　4.78
43．<6526> ソシオネクス　　　　　99　　　1,096　　　5.88
44．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　　　92　　　　447　　 31.10
45．<6620> 宮越ＨＤ 　　 　　　　91　　　　409　　　1.37
46．<6869> シスメックス　　　　　91　　　　308　　　6.62
47．<7211> 三菱自 　　　 　　　　91　　　　509　　 18.43
48．<9672> 東競馬 　　　 　　　　91　　　　124　　　0.82
49．<6078> バリューＨＲ　　　　　88　　　　171　　　0.32
50．<544A> ＧＭＳ 　　　 　　　　88　　　　448　　　1.10

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