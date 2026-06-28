◆第１０８回全国高校野球北北海道大会▽２回戦 岩見沢農２８―１夕張＝５回コールド＝（２７日・岩見沢市営）

南北北海道大会の１、２回戦１１試合が行われた。小樽潮陵は、センバツ出場の北照に０―８の７回コールドで敗戦。エース右腕・上林遼真（３年）は、父・弘樹監督（４６）率いる北照と７度目の対戦でも白星をつかむことができなかった。岩見沢農は、２８―１の５回コールドで夕張に大勝した。篠塚新投手（３年）は、三つ子の兄がやり投げで全国高校総体出場が決定。弟の拓（ひらく、３年）とともに甲子園に出場し、三つ子の同時全国出場を狙う。

正面に来た打球を処理すると、岩見沢農・篠塚新は本塁へ送球した。５回、押し出し四球で１点を失い、なおも１死満塁。三塁走者を冷静に刺すと、二塁走者の三塁オーバーランもあり、併殺で試合が終わった。「真っすぐの精度が、自分の思うようにはいかなかった」と反省したが、２番手で２回３安打１失点と、初戦突破に貢献した。

千歳で三つ子として生まれた。弟・拓とともに岩見沢農に進学。理由はシンプルに「野球のために来ました。ここだったら甲子園行けるかなと」。向陽台中ではともに野球部に所属していた兄の陽（はると）は北星学園大付に進み、陸上部員として今夏の道総体男子やり投げで２位。全国高校総体出場を決めた。

負けられない思いの弟たちだったが、拓は「もっと２人で活躍したいという話はしてたんですけど、あまりうまくいきませんでした」。７番・左翼で出場し、押し出し四球とスクイズで２打点を挙げたが、個人の活躍という意味ではさらなる上を見ている。

新は昨秋の大会終了後、アンダースローに転向。３回戦の相手は昨秋全道準Ｖの白樺学園だが、大矢塁監督（４９）は「春のクラーク戦には先発で当てている。そういう（強い）相手に変化を付けたいときに投げて欲しいし、そういう意味合いでアンダーにしている」と期待を寄せた。「チーム一丸となってかかっていけば勝てる。どんなタイミングでも、流れを作れるようなピッチャーになる必要がある」と新。三つ子そろっての全国へ、次は大きな壁に挑む。（山口 泰史）