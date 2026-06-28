元日本代表で藤枝ＭＹＦＣ監督の槙野智章氏（３９）が、サッカー北中米Ｗ杯のオフショットを公開した。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２０１８年ロシアＷ杯は選手として。 ２０２２年カタールＷ杯は解説者として。 そして今回のＷ杯は、日本テレビさんから『監督になった今だからこその視点と熱量で伝えてほしい』とお声掛けいただき、現地リポーターとして携わらせていただきました。 本当に貴重な経験でした」と報告した槙野氏。

番組に一緒に出演した日テレスペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真（３３）との２ショットや出演者らとの集合写真をアップし、「現地では、日本代表の取り組みや世界のトップレベルの戦術、そして各国の指揮官たちのマネジメントを肌で感じることができました。この経験を必ずチームに還元し、藤枝ＭＹＦＣの成長につなげていきます。」と目標を記している。

「そして最高の相棒だった竹ちゃんこと竹内涼真。サッカー愛と選手へのリスペクトに溢れた最高のブラザーでした！たくさん笑い、たくさん学んだ最高の時間でした。」との投稿に、フォロワーからは「今度は２人の裏解説みたいです」「最高のサッカー兄弟だ」「この２人最高」「生き別れた兄弟かと思いました！！！いろいろと似すぎ！！！」「同じテンションで双子かと思った」「最高のコンビでした！４年後もマキタケコンビでお願いします」などのコメントが寄せられている。