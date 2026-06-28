ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米フィラデルフィアでグループL第3節のクロアチア―ガーナ戦が行われ、クロアチアが2-1で勝利した。決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国はこれで敗退が目前に迫る。地元メディアからは嘆きの声が次々に上がっている。

クロアチアは前半31分、スチッチが先制弾。追いかけるガーナは後半28分にセットプレーからルカッセンが同点ゴール。VARが介入したが、認められた。しかし、クロアチアは同38分にモドリッチのCKからブラシッチがヘディングで勝ち越し弾を決めた。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント進出が他国の動向に左右される状況。窮地に追い込まれ、メディアは一斉に嘆きの声を上げた。

専門誌「ベストイレブン」は「ホン・ミョンボ号“絶望区間”突入、敗退直前の8位転落 ガーナは助けてくれなかった…無情なクロアチア、2-1勝利」という記事で「いよいよ絶望の段階に突入したようだ。ホン・ミョンボ号の敗退が有力となった」と伝えている。

また「エックスポーツニュース」も「大韓民国超非常事態 ホン・ミョンボ号の希望崩壊→ W杯敗退まで残り1試合、奇跡は起きるか…クロアチア、ガーナに2-1勝利」という見出しで悲観的に伝えている。



（THE ANSWER編集部）