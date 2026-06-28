日本代表は、２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で王国・ブラジルと米ヒューストンで対戦する。Ｗ杯６大会目の取材というブラジルメディアのメンデル・ビドロウスキー記者（４４）＝ＥＳＰＮブラジル＝が２７日に日本代表の練習が行われたナッシュビルでスポーツ報知の取材に応じた。

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ビドロウスキー記者は、１次リーグを１勝２分けで通過した日本の印象を「チームとして攻守の切り替えがとても早く、（オランダリーグで今季）得点王になった上田綺世という最高のストライカーがいる」と警戒した。「彼はジーコと関わりの深い鹿島でキャリアをスタートして影響を受けたのだろう。素晴らしい選手だ」と絶賛した。また森保監督が８年間の長期政権であるという点も強調。「ブラジルは２２年にチッチ監督が退任後、アンチェロッティで４人目だ」と指摘し、“一貫性の日本”と“変化のブラジル”は対照的だと評した。

北中米大会の序盤はモロッコに引き分けるなど、ブラジル国民が喜ぶようなゲーム内容ではなかったと分析する。「３戦目のスコットランド戦（３―０）でようやく進化を見せたんだ。相手に強力なプレッシャーをかけて、うまくいった。次の日本戦はブラジル代表が本当に進化したのかを見るための重要なゲームなんだ」と語った。注目の選手として、４得点のＦＷビニシウス、３得点のＦＷクニャ、３戦１失点のＧＫアリソンの名前を挙げた。

昨年１０月の親善試合（日本が３―２で逆転勝ち）で、ブラジルは１４度目の対戦で日本に歴史的初勝利を献上。２点差を逆転されたのも、７３年ぶりの非常事態だった。「ブラジル全体が大きな衝撃を受けたが、今回の試合への影響はないと思う。我々はその試合から学んだ。前回は親善試合で（多くの主力を欠き）メンバーも代わっており、ブラジルの人々は今回、日本に勝てると思っているよ」。昨年５月に就任し、セレソンを立て直したアンチェロッティ監督については「彼は最高のコーチだ」と評価をし、「会見でもポルトガル語を話そうとしている。ピッチ内でも、すごく相手を分析し、組織だったチームを作っている。これまではクラブでの実績が主だったけど、私は彼をサポートしたいと思う」と話した。

ブラジルが仮にベスト３２で敗退することになったら、国内はどういう状況になるのだろうか。ビドロウスキー記者は「それは大問題（ｈｕｇｅ ｐｒｏｂｌｅｍ）だね」と繰り返し、両手を挙げた。アンチェロッティ監督は２０３０年Ｗ杯まで契約を延長しており、「そうなったら、まさに危機（ｃｒｉｓｉｓ）だ」と進退問題にも発展する可能性を指摘。もちろん、日本の「攻守の切り替え」も高く評価しながら「ブラジルはＷ杯優勝５回。（９４年以降は）最低でもベスト８なんだから」と自信を見せた。試合のスコアは「ブラジルが２―１で勝つ。ビニシウス、クニャ、日本は上田のゴールかな」と予想した。（岩原 正幸）