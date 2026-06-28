フォークデュオのサイモン＆ガーファンクルのアート・ガーファンクル(84)が、長年にわたる確執を経てポール・サイモン(84)と和解したとピープル誌に語った。「ホワット・ア・ワンダフル・ワールド」ツアー中のアートは、昨年2人で夕食を共にしたことを明かした。



【写真】息ぴったりなのはステージ上だけ 確執が続いていた2人

「去年、一緒に夕食を食べた。とても素敵な時間だった。涙があって、ハグがあった」とアート。再結成への可能性については「どうなるかはわからない。彼のことよりも、自分の前にあるものを考えている。今はとてもポジティブな気持ちでいる」と語った。



「誇りに思っている。最高の気持ちしかない」と自身の遺産を称えるアートとポールは、世界累計1億枚以上の売上を誇り、「サウンド・オブ・サイレンス」「ミセス・ロビンソン」「ボクサー」「明日に架ける橋」など数々の名曲を残した。若い頃を振り返り「世界がサイモン＆ガーファンクルを知る前から、僕たちの耳が最初にわかっていた。特別だってね。いつもお互いを笑わせていた」とも語った。



2人はニューヨーク・クイーンズで幼なじみとして出会い、1964年のデビュー後、1966年の2作目のアルバムで国際的スターとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）