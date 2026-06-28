クロアチアとガーナが対戦

韓国代表が、いよいよ追い込まれた。

北中米共催ワールドカップ（W杯）は、現地時間6月27日にグループラウンドの最終日を迎え、グループLのパナマとイングランド、クロアチアとガーナの試合が行われた。イングランドはパナマに2−0で勝利して首位を確定。クロアチアはガーナに2−1で勝利し、2位がクロアチア、3位がガーナとなっている。

大会は各組3位の12チームのうち、上位8チームに32強の進出権が与えられるレギュレーションとなっている。A組3位でグループステージを終えた韓国は、ガーナがクロアチアに勝利する結果を望んだが、ここまで無失点だったガーナは前半32分に先制点を許してしまう。その後、両チームがセットプレーから1点ずつを取り合ってクロアチアが2−1で勝利した。ガーナは順位を3位に落としたが、韓国の成績を勝ち点で上回っており、決勝ラウンド進出を決めている。

この結果、韓国はグループラウンドを終えた全10グループの中で8位となり、残りのJ組、K組の3位のどちらかに抜かれると、グループラウンド敗退が確定する崖っぷちに立たされた。

韓国は「アルジェリアがオーストリアに敗戦、またはオーストリアが2点差以上で敗戦」「コンゴ民主共和国がウズベキスタンに引き分け以下」の2条件を満たすことができなければ、グループ敗退が決定する。（FOOTBALL ZONE編集部）