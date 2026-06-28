ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦前に報道陣に対応し、負傷者リスト（IL）入りしているT・ヘルナンデス外野手（33）の復帰が秒読み段階に入っていることを明かした。

同外野手は5月27日（同28日）のロッキーズ戦で第1打席で遊ゴロを放った際に左太腿を負傷。途中交代し、29日（同30日）にIL入り。休養、リハビリを経て、傘下3Aオクラホマシティの一員として23日（同24日）のダイヤモンドバックス傘下3A、リノ・エーシーズ戦で実戦復帰。同試合から3試合連続本塁打を放つなど、状態を上げてきている。

T・ヘルナンデスについて、ロバーツ監督は「サクラメントで月曜日にテオスカー・へルナンデスがILから復帰する計画だ」とし、29日（同30日）からの敵地アスレチックス戦からメジャー復帰させる方針を示した。

復帰によって「打線の厚みは変わる」と言う指揮官。「テオには長打力があるし、5、6、7番のどこに入っても打線に厚みが出る。テオスカーが戻れば、チームの見え方は少し変わってくる」と期待を口にし、今後の予定については「（今日は）レフトで出る予定だ。明日は休み、それからまた我々と一緒に戻る形になると思う」と話した。

T・ヘルナンデスは今季、51試合に出場し、打率.276、7本塁打、31打点を記録している。得点力強化へ、勝負強さ持ち味の男がチームに帰ってくる。