「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）

広島・坂倉将吾捕手が珍しく塁上で白い歯をこぼした。チームにとっても、自身にとっても大きな意味を持つ一打。苦しみの先に待っていたのは最高の景色だった。「みんな喜んでたんで、うれしかったです」。値千金の一打でチームを４位浮上へと導いた。

２−２で迎えた八回１死一、三塁。前打席まで抑え込まれていた村上とは４度目の対戦だった。カウント２−１からの４球目。内角の１４６キロを詰まりながらも右前に運び、決勝点をもたらした。白球が右前で弾むのを確認すると、ガッツポーズ。お立ち台では「別人だと思います」と笑いを誘ったが、自然と感情があふれる執念の一振りだった。

リーグ戦再開後は４試合で計１１打数無安打。この日も３打席連続で凡退しており、実に１８打席ぶりの快音だった。トンネルは長かったが、２６日の雨天中止時も全体練習後に室内練習場でマシンと向き合い、黙々とバットを振った。「なんとか打開策を見つけて、引き出しをどんどん増やしていきたい。（気持ちの）浮き沈みが一番自分を見失う。結果に一喜一憂しないように」。ブレない軸があるから坂倉は強い。

新井監督は「気持ちで持っていった、いいヒットだった。練習中もすごくいい感じで振ってたんで、期待して見ていました」と信頼して４番で起用し続けている。「見え方やスイングの軌道は毎日一緒じゃない。その中でどう戦っていくかだと思う」と坂倉。上位を目指すチームの進撃を力強く支えていく。