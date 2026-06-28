柏木由紀、AKB48卒業で起きた変化を告白 急激な体力低下＆“ファン好みの服”からの解放「こういう話本当面白い!!!」
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。グループを卒業して2年以上が経過した現在の心境や、生活の変化について赤裸々に語った。
【動画】“ファン好みの服”から解放！AKB48卒業で変化した柏木由紀のファンション
柏木は「AKB48を卒業して起きた変化をお話しします！」と題した動画で、卒業後の課題として体力の低下も告白。以前はどれほど多忙でも乗り切れていたが、現在は「すぐ疲れるようになった」「階段が本当にダメになった」と語り、同期とのライブ2公演終了後には、エレベーターの中でしゃがみ込んでしまうほどバテバテだったというエピソードを披露して笑いを誘った。
また、ファッション面でも変化があったといい、握手会があった頃は“ファンが喜ぶワンピースやフリフリの服”を第1条件に選んでいたが、現在は「Tシャツにデニム」といった自分の好みを優先できるようになったと、等身大の自分を楽しんでいる様子をのぞかせた。
柏木は、現在のAKB48について「今はフラットに、ただのアイドルオタクとして見られるようになった」と、プレッシャーから解放された今の立ち位置で、温かくグループを見守っていることを明かした。
動画には「もっとこういうエピソード聞きたいです!!!」「やっぱりアイドルってすごすぎる」「こういう話本当面白い!!!」「AKB卒業しても相変わらずかわいい」「卒業してもずっと僕のアイドル」などと多くの反響が寄せられている。
【動画】“ファン好みの服”から解放！AKB48卒業で変化した柏木由紀のファンション
柏木は「AKB48を卒業して起きた変化をお話しします！」と題した動画で、卒業後の課題として体力の低下も告白。以前はどれほど多忙でも乗り切れていたが、現在は「すぐ疲れるようになった」「階段が本当にダメになった」と語り、同期とのライブ2公演終了後には、エレベーターの中でしゃがみ込んでしまうほどバテバテだったというエピソードを披露して笑いを誘った。
柏木は、現在のAKB48について「今はフラットに、ただのアイドルオタクとして見られるようになった」と、プレッシャーから解放された今の立ち位置で、温かくグループを見守っていることを明かした。
動画には「もっとこういうエピソード聞きたいです!!!」「やっぱりアイドルってすごすぎる」「こういう話本当面白い!!!」「AKB卒業しても相変わらずかわいい」「卒業してもずっと僕のアイドル」などと多くの反響が寄せられている。