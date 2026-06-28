すごい商品出てた！拭くだけで家事の手間が軽減！もう手放せない100均お掃除グッズ

家具や家電はこまめに拭いているつもりでも、気付けばホコリや手垢が付いていて何度も掃除することになりがち。そんな繰り返しの拭き掃除を少しラクにしてくれるアイテムがセリアにあります。汚れを拭き取りながら表面をコーティングできるから、その後に付いた汚れも落としやすく、次の掃除がラクになりますよ！

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商品情報

商品名：コーティング剤入マイクロファイバーシート 家具家電用14枚入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm×15cm

内容量：14枚入

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244699963

コーティング効果で汚れを軽減！セリアの『コーティング剤入マイクロファイバーシート』

セリアの掃除グッズ売り場で、スグレモノを見つけました！コーティング剤を配合したお掃除シートで、汚れを拭き取りながら、次に付く汚れも落としやすくしてくれるのが特徴です。

マイクロファイバーが汚れやホコリを吸着し、コーティング効果によって汚れが付着しても落ちやすくなるのがポイント。ホコリや手垢汚れを軽減してくれるから、次の掃除がぐっとラクになります。

シートはレーヨンとポリエステル製で、少しハリのあるしっかりした質感。厚みも十分あり、1枚で広い範囲を拭くことができます。家具や家電、ドアノブなどの日常的によく触る場所の掃除に便利です。

使えない素材は？買う前に知っておきたい注意点

使える場所は幅広いですが、使用できない素材もあります。

畳や無塗装・白木の木製品、水拭きできないもの、液晶画面、特殊加工されたもの、曇り防止加工された鏡、楽器、食器類、調理器具、銅や真鍮には使用できません。

水拭きできないものは基本的にNG。口に入るものへの使用も避けたいところです。また、使用後は手をよく洗うよう記載があります。肌が弱い方や長時間使う場合は、手袋を着用して作業するのをおすすめします。

テーブル掃除で試してみた！汚れ落ちとコーティング効果はどれくらい？

テーブル掃除に使ってみました。一見きれいに見えるテーブルを拭いてみると、シートにはホコリや細かな汚れがしっかり付着。思った以上に汚れが取れて驚きました！

シートの香りは特になく、水分量はかなり多めです。絞ると水がジュワッと出てくるほどですが、机を拭いたあとは数秒で乾き、拭き跡もほとんど気になりませんでした。

さらに、拭いた後のテーブルに水をかけてみると、掃除前はペタッと広がっていた水が、少し玉状に留まるように変化。コーティング効果をしっかり実感できました。

ただ、パッケージ写真ほどはっきりとした効果は確認できませんでした。過度な期待は禁物ですが、水や汚れを弾く効果はそれなりにある印象です。

今回は、セリアの『コーティング剤入マイクロファイバーシート 家具家電用14枚入』をご紹介しました。

汚れが気になる時にサッと拭き取りやすく、汚れ落ちも良好。普段の掃除に取り入れれば、次回の拭き掃除がぐっとラクになること間違いなしです。気になる方は、ぜひセリアでチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。